La FIQ réclame une loi sur les ratios sécuritaires en vue de la campagne électorale

SAGUENAY, Qc — S’ils veulent entrer dans les bonnes grâces de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) au cours de la campagne électorale, les partis politiques devront s’engager à adopter une loi sur les ratios professionnelles/patients sécuritaires une fois portés au pouvoir.

La FIQ a présenté ses demandes aux formations politiques, samedi, à la veille du déclenchement officiel de la campagne électorale. Le syndicat veut aussi voir le développement de places en services éducatifs à la petite enfance, des engagements dans la lutte au racisme systémique, ainsi que des mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Selon la FIQ, l’adoption «rapide» d’une loi sur les ratios sécuritaires serait la mesure structurante la plus efficace pour inciter les infirmières à se joindre — ou à rester — au réseau public, en plus d’offrir des conditions de travail plus stimulantes aux professionnelles en soins.

Le concept de ratios sécuritaires implique de garantir en tout temps la présence d’une équipe de soins minimale pour un groupe de patients ayant des problèmes de santé similaires, en fonction des soins requis. Ce ratio varierait donc d’un milieu à l’autre, mais il permettrait de s’assurer que les équipes de soins ont en tout temps les moyens de s’occuper de leurs patients.

Le syndicat qui représente 76 000 membres croit que l’adoption d’une telle loi permettrait aussi de réduire le recours aux heures supplémentaires obligatoires et faciliterait la vie des infirmières dans leur conciliation travail-famille.