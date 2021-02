La flambée de COVID-19 se poursuit à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré mercredi son nombre le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée depuis le début de la pandémie, l’hiver dernier.

La province a signalé mercredi 53 nouveaux cas de COVID-19 et 32 autres cas présumés positifs. La médecin hygiéniste en chef, Janice Fitzgerald, a précisé que la plupart des nouveaux cas avaient été signalés dans l’est de la province, qui comprend la région métropolitaine de Saint-Jean.

La docteure Fitzgerald a d’ailleurs annoncé une série de nouvelles mesures sanitaires pour la région de la capitale, notamment la fermeture de toutes les écoles, de la maternelle à la 12e année. Le conseil scolaire local a précisé que l’enseignement en personne serait suspendu jusqu’au 26 février.

La veille, les autorités avaient annoncé la fermeture, pour au moins deux semaines, de tous les bars, gymnases et cinémas de Saint-Jean.

On recense actuellement 110 cas actifs déclarés de COVID-19 dans cette province, où des élections générales ont lieu samedi. Le directeur des élections a annoncé mercredi qu’il mettrait en place un site de vote au volant à Saint-Jean pour les personnes à qui la santé publique a demandé de s’isoler. La docteure Fitzgerald estime qu’avec les protocoles appropriés mis en place, il ne sera pas plus risqué d’aller voter que d’aller à l’épicerie.

Face à cette flambée, les autorités en Nouvelle-Écosse avaient imposé la veille de nouvelles restrictions aux voyageurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis mercredi matin, les personnes arrivant de cette province en Nouvelle-Écosse doivent immédiatement s’isoler pendant 14 jours.

La Nouvelle-Écosse signalait de son côté mercredi un seul nouveau cas de COVID-19 et comptait neuf cas actifs. Le nouveau cas a été recensé dans la région de Halifax et est lié à un cas déjà connu. Une personne est actuellement hospitalisée et aux soins intensifs. La Nouvelle-Écosse a administré jusqu’ici 20 013 doses de vaccins, tandis que 5900 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Éclosion dans une scierie du N.-B.

Au Nouveau-Brunswick voisin, l’entreprise Irving a annoncé mercredi que cinq cas avaient été signalés dans l’une de ses scieries, celle de Saint-Léonard, dans le nord-ouest de la province. L’entreprise assure que ces employés travaillaient dans une section isolée de l’usine, loin de la scierie principale.

Le vice-président pour les activités bois d’oeuvre chez Irving, Jerome Pelletier, a déclaré que la zone où travaillent les employés infectés a été fermée pour désinfection et que la recherche des contacts est en cours. Irving affirme que les 272 employés de sa scierie du comté de Madawaska pourront subir des tests de dépistage trois fois au cours des 14 prochains jours. Irving soutient que les cinq employés qui ont été déclarés positifs sont en quarantaine et qu’aucun d’entre eux n’est à l’hôpital.

Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi 14 nouveaux cas de COVID-19, dont 12 dans la région d’Edmundston — notamment les cinq cas de la scierie de Saint-Léonard. Les deux autres cas sont signalés dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean.

On signale par ailleurs un cas positif au Centre de soins et d’éducation Marika, à Grand-Sault. La santé publique indique que le centre est fermé pour permettre la recherche des contacts et que les familles ont été informées.

___

