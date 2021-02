La flambée se poursuit à Terre-Neuve-et-Labrador: 50 nouveaux cas vendredi

FREDERICTON — Terre-Neuve-et-Labrador, qui connaît une flambée de COVID-19 depuis une semaine, signalait vendredi 50 nouveaux cas.

Cette province a atteint cette semaine des records de nouveaux cas quotidiens, avec 53 mercredi et 100 jeudi. La médecin hygiéniste en chef de la province, Janice Fitzgerald, précisait jeudi que 74 des 100 nouveaux cas signalés impliquaient des jeunes de moins de 20 ans.

Selon les autorités, 47 des 50 nouveaux cas signalés vendredi se situent dans la région sanitaire de l’Est et trois dans la région centrale, où la source fait l’objet d’une enquête. La docteure Fitzgerald a par ailleurs précisé qu’il y avait eu des contacts avec des foyers de soins de longue durée et elle a annoncé de nouvelles règles interdisant les visites, à moins qu’elles ne soient essentielles ou pour des personnes en fin de vie.

Depuis une première éclosion au printemps dernier, Terre-Neuve-et-Labrador connaissait très peu de nouveaux cas de COVID-19. Mais depuis environ une semaine, le nombre de cas doublait pratiquement jour après jour. Selon la docteure Fitzgerald, le virus circulait sans être détecté depuis un certain temps et les personnes qui présentaient des symptômes légers, ou aucun symptôme, n’ont pas été testées.

Vendredi, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada soulignait elle aussi que cette flambée dans la région de Saint-John’s impliquait surtout des jeunes gens, mais qu’elle pourrait facilement ensuite se propager dans des populations plus âgées et plus vulnérables. La Dre Theresa Tam a soutenu que cette éclosion nous rappelle que ce virus peut se transmettre très rapidement dans des régions qui ne connaissaient jusque-là que très peu de cas — et que les jeunes peuvent propager le coronavirus.

Cette soudaine éclosion à Terre-Neuve a entraîné un confinement partiel à Saint-Jean, la capitale, et le report indéfini des élections provinciales de samedi dans 18 des 40 circonscriptions de la province.

Ailleurs dans l’Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, on signalait vendredi cinq nouveaux cas de COVID-19, dont trois dans la région d’Edmundston. Les deux autres ont été recensés dans les régions de Saint-Jean et de Bathurst. La région d’Edmundston demeure en «phase rouge» des mesures sanitaires, tandis que tout le reste de la province est en phase «orange».

Les autorités affirment que le Nouveau-Brunswick compte 156 infections actives déclarées, dont six patients hospitalisés et deux en réanimation. Depuis jeudi, 10 personnes se sont rétablies, pour un total de 1203 rétablissements jusqu’à maintenant. Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a signalé un total de 1382 infections et 22 décès liés au virus.

La Nouvelle-Écosse voisine ne signalait vendredi aucun nouveau cas, ce qui maintient le nombre de cas actifs à neuf. Une personne est actuellement aux soins intensifs à l’hôpital. Plus de 22 000 doses de vaccins ont été administrées en Nouvelle-Écosse, tandis que près de 7500 personnes ont reçu leur deuxième dose.