La Floride cesse de nourrir les lamantins, qui sont toujours menacés par la faim

ST. PETERSBURG, Fla. — Une initiative expérimentale et sans précédent pour nourrir les lamantins en Floride tire à sa fin, mais la pollution de l’eau qui prive les animaux de la végétation marine dont ils se nourrissent habituellement est loin d’avoir été réglée.

Des responsables de la faune ont indiqué jeudi que près de 92 000 kilos de laitue ont été donnés aux lamantins qui s’attroupent près la centrale énergétique de la Florida Power & Light, dans le comté de Brevard. Des centaines de lamantins attirés par les eaux chaudes de la zone de rejet s’y rassemblent pendant les mois froids.

Le programme avait été essentiellement financé par des dons provenant de partout à travers le monde.

L’initiative prend fin avec le retour de l’été, mais elle reprendra probablement l’hiver prochain. Plusieurs lamantins sont encore stressés par une malnutrition chronique qui ne disparaîtra pas simplement parce que le temps se réchauffe.

Pourtant, lors d’une conférence de presse en ligne jeudi, des responsables ont estimé que ce projet ― qui, rappelons-le, n’avait jamais été tenté avec des animaux sauvages comme les lamantins ― a généralement été couronné de succès.

«Au début, nous ne savions pas comment ça allait fonctionner et si ça allait fonctionner, a dit Ron Mezich, de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Nous n’avons pas encore discuté de l’hiver prochain.»

Au-delà de 1100 lamantins sont morts l’an dernier, principalement de faim. Leur décès est attribué à la pollution de l’eau causée par les écoulements de diverses sources, notamment l’agriculture, les fosses septiques et les villes. Cette pollution a grandement réduit leur nourriture hivernale le long de la côte est de la Floride, surtout dans le lagon d’Indian River qui s’étire de Cap Canaveral vers le sud.

Les responsables floridiens confirment la mort de 479 lamantins depuis le début de l’année, comparativement à plus de 600 au même moment l’an dernier. La moyenne sur cinq ans est de 287 lamantins décédés pendant cette période.

Seulement 7520 lamantins vivraient toujours à l’état sauvage, selon les autorités floridiennes. Le gouvernement américain considère dorénavant que l’animal est «menacé» plutôt que «en danger».

Les lamantins peuvent peser jusqu’à 550 kilos et vivre jusqu’à 65 ans. Le lamantin est le mammifère marin officiel de la Floride et est un proche parent des éléphants.

Même si le programme est vu comme un succès, plusieurs lamantins ont été affaiblis par la faim et ne se remettront pas de sitôt, ont prévenu des responsables.

«Ils sont encore en difficulté, a dit la vétérinaire Martine deWitt. Ça ne veut pas dire qu’ils vont mieux.»

Des dizaines de lamantins en détresse ont été secourus et transférés vers des parcs et des jardins zoologiques de la Floride et d’ailleurs au pays. En date de jeudi, plus de 80 lamantins étaient soignés dans 14 installations, et presque tous souffraient de la faim.

Il s’agit d’un effort sans précédent pour sauver une espèce menacée qui peine depuis longtemps à coexister avec les humains, que ce soit en raison de la pollution ou des blessures infligées par des bateaux.

«Nous allons tous continuer à travailler pour voir ce que nous pouvons améliorer», a dit Teresa Calleson, de l’agence fédérale Fish and Wildlife Service.

Une autre initiative vise à rétablir la végétation marine dont les animaux se nourrissent. On estime qu’environ 50 % de cette végétation a été perdue dans le lagon d’Indian River depuis 2009.

Les législateurs locaux ont approuvé un budget de 8 millions $ US à cette fin, mais l’impact ne se fera pas sentir avant plusieurs années.