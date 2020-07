La Floride dépasse New York pour le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis

ORLANDO, Fla. — La Floride a dépassé New York ce week-end en tant qu’État avec le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus aux États-Unis, alors que 9300 nouveaux cas ont été signalés dimanche dans le «Sunshine State», et il y a eu de 78 nouveaux décès.

Les 423 855 cas de coronavirus de la Floride ne sont surpassés que par les 453 659 cas en Californie. Avec 39,5 millions d’habitants, la Californie compte presque le double de la population de la Floride qui compte 21,4 millions habitants. La Californie est l’État le plus peuplé du pays, suivie du Texas, de la Floride et de New York.

New York, autrefois l’épicentre du virus aux États-Unis, comptait 411 736 cas de coronavirus. L’État compte 19,4 millions d’habitants.

Dimanche, 9 344 nouveaux cas ont été signalés en Floride. Le nombre de nouveaux cas était inférieur à celui des autres jours de la semaine dernière, mais le nombre de cas publiés le dimanche a tendance à être plus faible en raison du nombre moins élevé de travailleurs qui saisissent les données ou qui travaillent dans les laboratoires qui testent les échantillons.

L’âge médian des patients atteints du coronavirus à l’échelle de la Floride est de 40 ans.

Près de 3,4 millions de Floridiens ont été testés pour le virus. Les nouveaux cas testés au cours du week-end affichaient un taux positif de 11%, selon le département de la Santé de la Floride.

La Floride a également enregistré u total de 8 951 hospitalisations liées au coronavirus dimanche.