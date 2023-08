La Floride envisage de criminaliser le transport de migrants clandestins

ORLANDO, Fla. — Des groupes de défense des droits civiques ont demandé mardi à un juge fédéral d’empêcher les responsables de la Floride d’appliquer une section d’une nouvelle loi d’État sur l’immigration qui criminalise le transport d’une personne entrée illégalement aux États-Unis. Mais le juriste a immédiatement rejeté la demande sur un point technique.

La partie de la loi connue sous le nom de section 10 rend dangereux pour les gens de se rendre à des rendez-vous médicaux, de rencontrer leur famille et d’aller au travail, ont déclaré les groupes dans une requête faisant partie d’un procès de juillet contestant la loi.

«Pour de nombreux demandeurs individuels, l’article 10 interfère avec leur capacité à vaquer à leurs occupations quotidiennes», indique la requête, qui demande une injonction temporaire mettant fin à l’exécution.

Presque immédiatement après son dépôt, le juge de district américain Roy Altman a rejeté la demande d’injonction temporaire sur un point technique, affirmant que le gouverneur Ron DeSantis et d’autres mis en cause, dont des procureurs de toute la Floride, n’avaient pas été correctement informés de la requête. Le juge a déclaré que les groupes de défense des droits civiques pourraient déposer à nouveau la demande.

D’autres dispositions de la nouvelle loi sur l’immigration défendue par M. DeSantis renforcent son programme de relocalisation des migrants et limitent les services sociaux pour les immigrants sans statut légal permanent. Il étend également les exigences pour les entreprises de plus de 25 employés d’utiliser E-Verify, un système fédéral qui détermine si les employés peuvent légalement travailler aux États-Unis. Une autre disposition oblige les hôpitaux qui acceptent Medicaid à inclure une question de citoyenneté sur les formulaires d’admission.

M. DeSantis, qui se présente à l’investiture présidentielle du Parti républicain de 2024, a envoyé des soldats de la Garde nationale de Floride au Texas pour la sécurité des frontières et a ordonné à la Floride de payer les vols transportant des migrants du Texas vers d’autres parties du pays.

Un courriel sollicitant des commentaires a été envoyé au bureau du gouverneur et à son attaché de presse, Jeremy Redfern.

Le procès, qui a été déposé devant le tribunal fédéral de Miami, soutient que la loi de Floride est inconstitutionnelle parce que la loi fédérale prévaut sur la loi de l’État en matière d’immigration; qu’il ignore les droits à une procédure régulière ; et que c’était écrit vaguement.

Dans leur motion de mardi, les groupes de défense des droits civiques ont cité en exemple une femme qui risquait d’être arrêtée en conduisant son petit-fils, qui a une demande en instance d’aide à l’immigration, et un diacre catholique qui conduit des gens dans sa voiture à des rendez-vous liés à l’immigration.

«Le seul but de cette loi est la cruauté. Cela menace les Floridiens d’une peine de prison pour avoir fait les choses les plus ordinaires, comme rendre visite à leur famille, aller au travail et conduire des enfants à des matchs de football», a déclaré Spencer Amdur, avocat au ACLU Immigrants’ Rights Project.