La Floride met en garde les conducteurs contre la libido des alligators

BRADENTON, Fla. — À cette période de l’année, les Floridiens n’ont pas à se méfier uniquement des conducteurs impatients sur la route, mais aussi des reptiles agressifs de plus de deux mètres en pleine saison des amours.

Selon les autorités, un alligator de 2,8 mètres de long a dû être déplacé, vendredi, alors qu’il s’était installé au milieu d’un chemin de campagne.

Le bureau du shérif du comté de Manatee a publié une mise en garde aux automobilistes pour rappeler que la saison des amours est commencée et que les alligators ne sont pas du tout affectueux quand ils cherchent l’amour.

«La saison des amours, ça veut dire qu’ils peuvent être plus mobiles et plus agressifs qu’à l’habitude», peut-on lire dans un message publié sur Facebook par le bureau du shérif.

L’imposant mâle de 2,8 mètres repéré vendredi a été décrit comme «agressif envers les véhicules». Les adjoints du shérif ont dû procéder à sa capture afin de le confier à un éleveur d’alligators.

D’après les informations fournies par les responsables de la faune, la période de reproduction des alligators débute en avril et peut se poursuivre jusqu’en juin.