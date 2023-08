La Floride sur un pied d’alerte avant le passage de la tempête Idalia

TAMPA, Fla. — Des résidants de Floride ont protégé leurs maisons avec des sacs de sable avant de les quitter pour se mettre à l’abri de la tempête tropicale Idalia qui, après s’être intensifiée lundi, pourrait frapper dans quelques jours les zones basses de la côte du golfe du Mexique sous la forme d’un ouragan majeur potentiellement mortel.

Idalia a frappé Cuba avec de fortes pluies, en particulier dans la partie la plus occidentale de l’île, où la province productrice de tabac de Pinar del Rio se remet encore des ravages causés par l’ouragan Ian il y a près d’un an.

La tempête devrait commencer à affecter la Floride avec des vents violents dès mardi soir et approcher de la côte d’ici mercredi. Il s’agit de la première tempête à frapper la Floride au cours de la saison des ouragans et d’un coup potentiellement dur pour l’État, qui fait également face aux dégâts persistants causés par Ian.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 46 comtés, notant que ce qui était initialement prévu comme n’étant rien de plus fort qu’une tempête tropicale pourrait désormais devenir un ouragan de catégorie 3.

L’État a mobilisé 1100 membres de la Garde nationale, qui disposent de 2400 véhicules de haute mer et de 12 avions pour les efforts de sauvetage et de récupération.

L’aéroport international de Tampa et l’aéroport international de St. Pete-Clearwater ont annoncé leur fermeture mardi.

De grandes parties de la côte ouest de la Floride sont exposées à des ondes de tempête et à des inondations à l’approche d’une tempête de cette ampleur. Les comtés de Pasco et Levy, situés au nord de Tampa, ont tous deux ordonné l’évacuation obligatoire de certains résidants jugés à risque. Dans le comté de Levy, les autorités ont déclaré que les habitants de Cedar Key devaient quitter l’île d’ici mardi soir, car les ondes de tempête rendraient les ponts impraticables.

De nombreux districts scolaires le long de la côte du golfe ont annoncé qu’ils seraient fermés mardi et mercredi. L’Eckerd College de Saint-Pétersbourg a demandé aux étudiants de quitter le campus d’ici lundi soir.

Jusqu’à présent cette année, la côte est des États-Unis a été épargnée par les cyclones. Mais à l’ouest, la tempête tropicale Hilary a provoqué des inondations généralisées, des coulées de boue et des fermetures de routes au début du mois au Mexique, en Californie, au Nevada et dans certaines régions du nord.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec un pic d’activité observé en août et en septembre.