La Fondation cancer du sein du Québec lance sa campagne de sensibilisation annuelle

MONTRÉAL — La Fondation cancer du sein du Québec lance sa campagne annuelle Faisons la lumière sur le cancer du sein, qui vise à alimenter la discussion autour du dépistage et à déconstruire certains mythes associés à ce type de cancer.

La Fondation a également profité du mois de la sensibilisation au cancer du sein pour présenter sa nouvelle porte-parole, l’autrice, scénariste et comédienne Sarah-Maude Beauchesne, qui travaillera aux côtés de Mitsou, elle-même impliquée dans le milieu depuis plus de 16 ans.

Pour Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec, cette campagne est l’occasion d’actualiser la perception de la société québécoise par rapport au cancer du sein, que ce soit par rapport à la prévention, au processus de dépistage ou encore aux tranches d’âge touchées.

La directrice générale a affirmé en entrevue que si le cancer du sein est associé aux femmes plus âgées, on oublie souvent qu’il peut tout de même affecter les personnes de moins de 50 ans. Par le biais de la campagne Faisons la lumière sur le cancer du sein, elle invite les femmes de tout âge à être alertes aux changements de leur corps et à investiguer auprès d’un professionnel de la santé en cas de doute.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.