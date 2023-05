La foule au rendez-vous, malgré la pluie, pour le couronnement de Charles III

LONDRES — Le roi Charles III est couronné samedi à l’abbaye de Westminster, lors d’une cérémonie fondée sur d’anciennes traditions, à une époque où la monarchie fait face à un avenir incertain.

Plus de 2000 invités, des milliers de militaires, des dizaines de milliers de spectateurs et une poignée de manifestants ont convergé vers l’abbaye de Westminster alors que le roi quittait le palais de Buckingham en calèche dorée.

Comme les invités arrivaient, l’église bourdonnait d’excitation dans une ambiance où des fleurs parfumées et des chapeaux colorés étaient visibles partout. Des célébrités, des dignitaires et des dirigeants mondiaux, dont la Première dame des États-Unis, Jill Biden, le président français, Emmanuel Macron, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, huit premiers ministres actuels et anciens ministres britanniques, ainsi que les actrices Judi Dench, Emma Thompson et le chanteur Lionel Richie.

Des milliers de personnes de partout au Royaume-Uni et du monde entier ont campé pendant la nuit le long de la route de 2 kilomètres pour apercevoir le monarque alors qu’il faisait le trajet du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster, où les rois ont été couronnés depuis un millénaire.

C’est sous la pluie et vêtu d’une cape dont le haut est blanc que Charles III et la reine consort Camilla, à bord d’un carrosse, ont salué la foule tout le long du parcours.

Sur le chemin du retour, le nouveau roi couronné et la reine consort Camilla voyageront dans un carrosse doré de 261 ans accompagnés de 4000 soldats, formant le plus grand défilé militaire de Grande-Bretagne en 70 ans.

Depuis plus de 1000 ans, les monarques britanniques sont couronnés lors de cérémonies grandioses qui confirment leur droit de gouverner. Bien que le roi n’ait plus de pouvoir exécutif ou politique, il reste le chef d’État du Royaume-Uni et un symbole d’identité nationale.

À une époque où l’inflation appauvrit la population au Royaume-Uni et où le respect pour la monarchie a été remplacé, pour beaucoup, par une légère affection ou apathie, Charles tient à montrer qu’il peut encore être une force unificatrice dans une nation multiculturelle, et à diriger une plus petite machine royale moins coûteuse pour le 21e siècle.

Ce sera donc une affaire plus courte que le couronnement de trois heures de sa mère, la reine Elizabeth II.

La famille du roi est également sur place, y compris ses fils, le prince William, prochain en lice à la succession du trône, et le prince Harry, qui a quitté ses fonctions royales. L’épouse de ce dernier, Meghan, et leurs enfants, qui sont demeurés à la maison en Californie.

Des manifestants se sont également pointés. Le groupe anti-monarchie Republic a déclaré que six de ses membres, y compris son directeur général, ont été arrêtés à leur arrivée à une manifestation. Les policiers ont dit qu’ils auront une «faible tolérance» pour les gens qui cherchent à perturber la journée, ce qui suscite des critiques selon lesquelles ils répriment la liberté d’expression.