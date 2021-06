La France assouplit ses mesures sanitaires; le couvre-feu sera levé dimanche

PARIS — La France a assoupli mercredi plusieurs de ses restrictions sanitaires: il n’est plus toujours obligatoire de porter le masque à l’extérieur et le couvre-feu, en vigueur depuis huit mois, sera levé dimanche, 10 jours plus tôt que prévu.

Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé ces assouplissements mercredi alors que la France enregistre environ 3900 nouveaux cas de COVID-19 par jour, contre 35 000 au pic de mars-avril.

Le port du masque restera toujours obligatoire à l’extérieur dans les endroits surpeuplés, comme les marchés de rue et les stades, a précisé M. Castex. Les citoyens sont toujours tenus de porter un masque à l’intérieur dans les espaces publics, y compris au travail — à l’exception des restaurants et des bars.

Le premier ministre a souligné les faibles niveaux de propagation du virus en France, rejoignant ceux d’août 2020, et il a noté que la situation s’améliorait dans toutes les régions de l’Hexagone. Il a par ailleurs salué la mobilisation des Français et la campagne de vaccination. Plus de 58 % de la population adulte française a reçu au moins une dose de vaccin et la France a ouvert mardi ses programmes de vaccination aux jeunes de 12 à 18 ans.

Les Français vivent sous couvre-feu nocturne depuis la mi-octobre. Lorsque le nombre d’infections était à son plus haut niveau, de la mi-janvier à la mi-mai, le couvre-feu s’étendait de 18 h à 6 h du matin. Les commerces devaient fermer et des exceptions étaient accordées uniquement pour les travailleurs et la promenade rapide pour sortir le chien. Avec le temps, le début du couvre-feu a été progressivement repoussé jusqu’à 23 h.

Les terrasses des restaurants et des cafés, les théâtres, les cinémas et les musées ont tous rouvert il y a un mois, le 19 mai. La semaine dernière, les salles des restaurants et des cafés ont aussi rouvert, tout comme les gymnases et les piscines. Les grands événements sportifs et culturels peuvent réunir au maximum 5000 spectateurs, qui doivent tous présenter un certificat de vaccination ou un test négatif obtenu dans les 48 heures.

Depuis le début de la pandémie, la France a confirmé 110 563 décès liés à la COVID-19, l’un des bilans les plus lourds d’Europe.