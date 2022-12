La France va rendre les condoms gratuits pour les moins de 25 ans, dit Macron

PARIS — La France rendra l’année prochaine les condoms gratuits dans les pharmacies pour toute personne jusqu’à 25 ans, a annoncé vendredi le président Emmanuel Macron.

Cette décision intervient alors que le gouvernement affirme que les infections transmissibles sexuellement sont en augmentation chez les jeunes et que l’inflation affecte les budgets des plus pauvres de France.

Les filles et les femmes de 25 ans et moins peuvent déjà bénéficier d’une contraception gratuite en France dans le cadre des efforts du gouvernement visant à garantir que les jeunes de tous les revenus puissent éviter les grossesses non désirées. Les mesures existantes ne s’appliquent cependant pas aux hommes, ou s’adressent spécifiquement aux personnes transgenres ou non binaires.

Le président Macron avait déclaré jeudi que les condoms seraient gratuits dans les pharmacies pour toute personne âgée de 18 à 25 ans à partir du 1er janvier. Néanmoins, après qu’un présentateur d’un téléjournal ainsi que d’autres personnes l’ont interpellé sur les réseaux sociaux, le président a accepté d’étendre le programme aux mineurs.

«Allons-y, on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs», a déclaré M. Macron dans une vidéo qu’il a tournée en marge d’un sommet en Espagne.

Emmanuel Macron, qui était le plus jeune président de France lorsqu’il a été élu pour la première fois en 2017 à l’âge de 39 ans, a également promis d’intensifier les efforts pour prévenir et dépister le VIH et d’autres virus sexuellement transmissibles.

Le système de santé publique français couvre certains coûts de contraception, mais pas tous, et les rendez-vous chez le médecin pour les patients à faible revenu nécessitent souvent de longues attentes. Les avortements en France sont disponibles gratuitement pour tout le monde.

Plusieurs autres pays européens proposent une contraception gratuite ou subventionnée.