La frontière canado-américaine demeure fermée jusqu’au 21 septembre

OTTAWA — La frontière canado-américaine demeurera fermée jusqu’au 21 septembre, a confirmé vendredi le gouvernement canadien.

L’administration Trump aux États-Unis l’avait annoncé plus tôt en matinée.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a écrit sur Twitter que le gouvernement continuerait «à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens».

La frontière canado-américaine est fermée aux voyages non essentiels depuis le début de la pandémie de COVID-19, à la mi-mars.

L’entente sur la fermeture partielle des frontières, qui est renouvelée tous les mois depuis, devait expirer le 20 août. Elle interdit tout déplacement non essentiel entre le Canada et les États-Unis, comme les vacances ou le magasinage. Le transport routier et les travailleurs de la santé sont exemptés de la mesure d’exception.