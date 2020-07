La frontière canado-américaine devrait rester fermée jusqu’au 21 août

OTTAWA — La fermeture de la frontière canado-américaine devrait être prolongée d’un autre mois, jusqu’au 21 août.

Selon les informations de La Presse canadienne, l’entente n’a pas été signée encore par les Américains, mais cela ne saurait tarder. L’accord le plus récent conclu entre les deux pays devait expirer le 21 juillet.

L’entente actuelle, qui interdit tout passage non essentiel entre le Canada et les États-Unis, a été prolongée de mois en mois depuis mars. La plus récente prolongation devait venir à terme le 21 juillet.

La fermeture ne s’applique pas aux marchandises et aux échanges commerciaux.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau avait laissé entendre qu’une entente était imminente avec les États-Unis et qu’il en aurait plus à dire «dans les jours à venir».

La grande majorité des Canadiens sont d’accord avec cette décision, selon un récent sondage de la firme Léger et de l’Association d’études canadiennes.

Parmi les 1517 Canadiens interrogés entre le 3 et le 5 juillet, 86 % ont déclaré qu’ils étaient totalement en désaccord avec une réouverture de la frontière à la fin du mois, ce qui permettrait aux Américains de venir au pays.

Actuellement, les taux d’infection à la COVID-19 aux États-Unis continuent de grimper, tandis qu’au Canada, la courbe semble suivre une trajectoire descendante presque partout.