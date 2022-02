La FTQ-Construction ne financera pas de convoi contre les mesures sanitaires

MONTRÉAL — La FTQ-Construction ne financera pas de convoi de protestataires contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19, malgré une demande en ce sens adressée par le représentant syndical sur la Côte-Nord, Bernard «Rambo» Gauthier.

Lundi soir, le représentant des opérateurs de machinerie lourde de la FTQ-Construction sur la Côte-Nord, Bernard «Rambo» Gauthier, avait annoncé son intention de participer à un convoi régional vers Québec pour protester contre les mesures sanitaires. Il avait dit souhaiter être soutenu financièrement par son grand syndicat, la FTQ-Construction.

Or, en entrevue avec La Presse Canadienne mardi, le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, a fait savoir que le syndicat n’apporterait pas de soutien financier à cette opération.

Bien qu’il dise soutenir le droit de manifester et d’exprimer ses opinions, M. Boisjoly a invité à une plus grande solidarité de tous envers les travailleurs de la santé qui sont épuisés et envers les malades qui souffrent du délestage.

Le dirigeant de la FTQ-Construction dit aussi respecter le choix de ceux qui refusent de se faire vacciner, mais souligne qu’il n’est pas du ressort de la FTQ-Construction de remettre en question les directives de la Santé publique.