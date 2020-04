La FTQ demande un décret pour les travailleurs des résidences privées pour aînés

MONTRÉAL — C’est au tour de la FTQ d’y aller de tout son poids pour demander au gouvernement Legault de fixer les conditions de travail des travailleurs dans les résidences privées pour personnes âgées.

Le président de la centrale syndicale de plus de 600 000 membres, Daniel Boyer, a écrit au ministre du Travail, Jean Boulet, mercredi, pour lui redemander expressément d’adopter un décret de convention collective pour ces travailleurs dans le privé.

Ils gagnent à peine plus que le salaire minimum, soit 13 $ à 14 $ l’heure dans les résidences privées pour personnes âgées et les CHSLD privés non conventionnés.

Mardi, ce sont deux des grands syndicats affiliés à la FTQ, le Syndicat québécois des employés de service et l’Union des employés de service, qui avaient adressé une semblable missive au ministre du Travail.

Il existe déjà 15 de ces décrets de convention collective au Québec, notamment dans les agences de sécurité et l’entretien d’édifices publics. Ils accordent des conditions de travail minimales aux travailleurs de tout un secteur, tant aux syndiqués qu’aux non-syndiqués.