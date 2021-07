La fusée New Shepard de Jeff Bezos est approuvée et lui permettra de visiter l’espace

CAPE CANAVERAL, Fla. — Jeff Bezos et trois autres personnes pourront visiter l’espace, puisque sa compagnie de fusées a reçu l’aval du gouvernement.

Le fondateur d’Amazon montera à bord de sa fusée New Shepard mardi prochain, dans l’ouest du Texas, en compagnie de son frère, d’une pionnière de l’aviation de 82 ans et du gagnant d’un encan de 28 millions $. Il s’agira du premier lancement avec des passagers pour Blue Origin, qui a l’intention d’accueillir des clients dans les prochains mois, tout comme le Virgin Galactic de Richard Branson.

L’Administration de l’aviation fédérale (FAA) aux États-Unis a donné son aval lundi. Le permis sera valide jusqu’au mois d’août.

Dimanche, le fondateur milliardaire de Virgin Galactic, Richard Branson, était à bord de sa propre fusée, en compagnie de cinq employés, lorsqu’elle a été lancée dans l’espace. Un aéronef spécialement conçu pour l’occasion avait déposé la fusée dans les airs au-dessus du Nouveau-Mexique. L’avion spatial a chuté, a déclenché son moteur de fusée et a monté en flèche à une hauteur de 86 kilomètres, avant de planer jusqu’à l’atterrissage.

L’embarcation de Blue Origin, qui comprend une capsule automatisée au-dessus d’un propulseur d’appoint, devrait atteindre un sommet d’environ 106 kilomètres avant d’atterrir dans le désert.

La compagnie SpaceX, d’Elon Musk, rejoint Blue Origin et Virgin Galactic dans la course au tourisme spatial. Toutefois, SpaceX a comme objectif d’envoyer ses clients en orbite, et non seulement dans de brèves excursions. M. Musk n’a pas encore participé lui-même à un lancement.

Âgé de 57 ans, Jeff Bezos a délaissé son poste de président-directeur général d’Amazon la semaine dernière. Il a fondé Blue Origin en 2000.