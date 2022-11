La future stratégie indo-pacifique du Canada met en garde contre la Chine

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dévoilera la stratégie indo-pacifique du Canada d’ici un mois.

Dans un discours mercredi matin, Mme Joly a déclaré que la stratégie verra le Canada se rapprocher de pays comme l’Inde et adopter une approche prudente avec la Chine.

Elle a dit que la Chine s’écarte de plus en plus des valeurs canadiennes et que les entreprises opérant dans ce pays sont donc confrontées à des risques d’ingérence politique et de violation des règles commerciales.

Pourtant, la ministre Joly soutient que le service extérieur du Canada renforcera sa connaissance de la Chine et travaillera avec ce pays sur des questions comme le changement climatique.

Les libéraux prévoient de nouer des liens plus étroits avec d’autres pays qui défendent les droits de la personne.

Mme Joly se joindra au premier ministre Justin Trudeau lors d’un voyage dans la région qui débutera jeudi et qui comprendra des sommets au Cambodge, en Indonésie et en Thaïlande.