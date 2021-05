La Géorgie va radier une vieille loi sur les arrestations citoyennes datant de 1863

ATLANTA — Le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, prévoit signer la radiation lundi d’une vieille loi sur les arrestations citoyennes datant de l’époque de la guerre de Sécession. Ladite loi a servi de prétexte à des hommes blancs pour poursuivre et abattre Ahmaud Arbery, un jeune homme noir, l’an dernier.

La Chambre et le Sénat de l’État ont adopté le projet de loi 479 par une écrasante majorité. Brian Kemp et de nombreux élus en avaient fait leur priorité à la suite du meurtre d’Ahmaud Arbery.

L’indignation provoquée par le meurtre, filmé par l’un des accusés, a également poussé les élus à doter la Géorgie de nouvelles lois sur les crimes haineux, en 2020, plus de 15 ans après que la Cour suprême de l’État eut invalidé une version précédente.

Concernant les arrestations citoyennes, la nouvelle version de la loi met fin au droit d’une personne civile d’arrêter un suspect qui aurait commis un crime sous ses yeux. Le droit de procéder à une arrestation citoyenne demeure valide en cas de légitime défense et pour des propriétaires d’entreprises qui prennent des voleurs sur le fait.

Les opposants de longue date à la version actuelle de la loi soutiennent qu’elle a été adoptée en 1863 pour capturer des esclaves tentant de fuir. Elle a été plus tard invoquée pour justifier le lynchage de personnes noires.

Ahmaud Arbery, 25 ans, a été tué par balle alors qu’il joggait dans un quartier près de Brunswick, sur la côte de la Géorgie en février 2020.

Un père et son fils, Greg et Travis McMichael, n’ont pas été arrêtés avant que l’État ne prenne l’enquête en charge plus de deux mois après le meurtre. Un premier procureur assigné au dossier avait d’abord invoqué la loi sur les arrestations citoyennes pour alléguer que la fusillade était justifiée.

– Par Jeff Amy, The Associated Press