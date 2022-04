La gouvernance à la Société des loteries de l’Atlantique demeure «préoccupante»

HALIFAX — Les vérificateurs généraux du Canada atlantique affirment que les principales réformes de la Société des loteries de l’Atlantique (SLA) recommandées il y a plus de cinq ans n’ont pas été entreprises.

Ils ont publié mardi un suivi de leur rapport de 2016 qui indique que les quatre gouvernements des provinces de l’Atlantique n’ont pas mis en œuvre quatre des neuf recommandations visant à améliorer la gouvernance et l’agilité commerciale de la société.

L’une des recommandations non mises en œuvre est un appel à mettre à jour la convention d’actionnaires et les statuts de la société. Cela fait plus de 10 ans que le dernier examen a été mené, ont-ils souligné.

Le rapport indique que la société n’a pas non plus revu son régime de retraite sous-financé, qui accuse un déficit de 87 millions $.

Les vérificateurs généraux se demandent également pourquoi le président du conseil d’administration de la société occupe son poste depuis 2007 après avoir été vice-président depuis 2000.

Ils disent que le temps passé dans le rôle est beaucoup plus long que ne le recommandent les meilleures pratiques, ajoutant que la société devrait mettre en place des limites de durée pour ce poste.