La gouverneure générale devrait être chaleureusement accueillie au Nunavik

KUUJJUAQ, Qc — L’excitation habituelle à la fin de l’année scolaire au Nunavik atteint un nouveau sommet, alors que des centaines d’étudiants se préparent à présenter des projets spéciaux au premier gouverneur général autochtone du pays.

La tournée de Mary Simon dans la région du Nunavik, dans le nord du Québec, cette semaine, marque la première fois qu’elle effectue une visite officielle dans la région où elle a grandi depuis qu’elle a été nommée au poste de gouverneure générale en juillet 2021.

Le voyage de cinq jours devrait inclure des visites dans quatre écoles ainsi que chez des groupes jeunesse, soulignant l’une des priorités que Mme Simon s’est fixées pendant son mandat de promouvoir l’éducation et la santé physique et mentale des jeunes.

Les élèves et les enseignants préparent des projets artistiques et anticipent la visite depuis plus d’un mois.

«Le fait que les élèves puissent interagir avec elle dans leur propre langue maternelle est quelque chose de très spécial», a déclaré Jade Duchesneau-Bernier, coordonnatrice des communications pour Kativik Ilisarniliriniq, la commission scolaire du Nunavik.

Bien que l’incapacité de Mme Simon à parler français ait fait l’objet d’une controverse – suscitant des centaines de plaintes et une enquête de l’organisme de surveillance des langues officielles – sa maîtrise de l’inuktitut est un atout pour cette tournée particulière.

«Il est très rare que nous ayons des représentants du gouvernement qui savent ce qu’est le Nord, qui sont les Inuits, quelle est leur culture, quelle est leur langue», a déclaré Mme Duchesneau-Bernier.

La visite de Mme Simon dans la partie la plus septentrionale de la province intervient quelques jours seulement après sa rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault, qui a déclaré aux journalistes qu’elle avait encore «du travail à faire» pour améliorer ses compétences en français.

Mme Simon a déclaré qu’elle s’était engagée à apprendre le français au travail, mais qu’elle s’était vu refuser la possibilité de le faire lorsqu’elle fréquentait une école fédérale dans sa jeunesse.

Elle est née près de Kangiqsualujjuaq, un village inuit du Nunavik, en 1947. Sa mère Nany May, dont le nom de famille était Angnatuk-Askew, était Inuk et son père, Bob Mardon May, avait déménagé dans l’Arctique pour travailler pour la Compagnie de la Baie d’Hudson et y est resté.

Ses frères et sœurs, et elle-même, ont fréquenté l’externat fédéral de Kuujjuaq, alors appelé Fort Chimo. Elle a été scolarisée à domicile par son père après la 6e année.

Mme Simon, 74 ans, est une leader dans le Nord depuis quatre décennies. Elle a été présidente de Makivik Corp., l’organisme de revendication territoriale du Nunavik, et d’Inuit Tapiriit Kanatami, l’organisation nationale inuite.

Elle a été la première ambassadrice du Canada pour les affaires circumpolaires et a également été ambassadrice du pays au Danemark.

Lors de sa première journée à Kuujjuaq, Mme Simon doit rencontrer des représentants de Makivik, de l’Administration régionale Kativik, de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik et de la commission scolaire avant de s’asseoir avec le maire et le conseil.

L’itinéraire comprend également des organisations qui se concentrent sur des méthodes holistiques de traitement des traumatismes et de la toxicomanie dans une région aux prises avec les effets du colonialisme, avec des taux élevés d’abus d’alcool, de risque de suicide et d’inégalités sociales.

Le Centre de rétablissement Isuarsivik, par exemple, met l’accent sur le mélange des valeurs inuites traditionnelles et des pratiques modernes. Il propose des programmes d’hospitalisation de six semaines pour des groupes de neuf hommes ou femmes, les aidant à guérir d’un traumatisme et à surmonter leurs dépendances, sans frais.

Mme Simon visitera un nouveau centre, dont l’ouverture est prévue l’année prochaine, qui comprendra un programme d’hospitalisation familiale. Cette approche a été récompensée en mars par un Arctic Inspiration Prize d’une valeur de 1 million $.

Mme Simon prévoit s’entretenir avec des chefs inuits et des représentants locaux, rencontrer des aînés et participer à des célébrations culturelles tout au long de la semaine.

Son mari, l’auteur et journaliste Whit Fraser, 79 ans, fait également partie du voyage officiel dans son rôle d’époux vice-royal du Canada.

Mme Simon est bien connue pour son rôle dans la négociation et la mise en œuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois entre les Cris et les Inuits du nord du Québec, le gouvernement provincial et Hydro-Québec en 1975.

Considéré comme le premier traité moderne au Canada, l’accord affirmait les droits de chasse et de piégeage des Inuits et des Cris dans la région et établissait une compensation de 225 millions de dollars sur 20 ans en échange de la construction de barrages hydroélectriques.

Lorsqu’elle était ambassadrice des Affaires circumpolaires, elle a mené des négociations pour créer ce qui est maintenant connu sous le nom de Conseil de l’Arctique des huit pays. Elle a également travaillé comme productrice et animatrice pour CBC North.

En 2016, elle a été conseillère spéciale sur l’Arctique auprès de Carolyn Bennett, alors ministre des Affaires autochtones et du Nord, et a proposé des aires protégées autochtones dans le Nord.

Pita Aatami, président de Makivik Corp., a déclaré dans un communiqué lorsque Simon a été nommé prochain gouverneur général du Canada : « Au Nunavik, nous connaissons tous notre nouvelle gouverneure générale sous le nom de Mary.»