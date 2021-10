La gouverneure générale Mary May Simon est arrivée en Allemagne

OTTAWA — La gouverneure générale Mary May Simon est arrivée à Berlin dimanche pour entamer son premier voyage officiel à l’étranger au nom du Canada.

Mme Simon doit rester quatre jours en Allemagne pour rencontrer notamment la chancelière Angela Merkel et pour représenter le Canada à la Foire du livre de Francfort.

Lors de son passage à Berlin, Mary May Simon doit aussi visiter le Forum Humboldt, un musée qui détient de nombreux artéfacts canadiens, dont deux totems autochtones provenant de communautés de la côte ouest.

Puis, à Francfort, elle assistera à la plus importante foire commerciale dans le monde de l’édition, où le Canada est l’invité d’honneur en 2021.

La gouverneure générale doit également participer à une table ronde sur l’exploration de l’Arctique au musée d’archéologie.

Cette première mission internationale pour Mary May Simon survient une semaine après sa toute première apparition publique officielle dans un refuge pour personnes en situation d’itinérance à Ottawa.

La gouverneure générale et son époux, l’ex-journaliste Whit Fraser, ont passé une heure au refuge Ottawa Mission, où ils ont rencontré le personnel et les bénévoles en plus de servir des repas aux usagers.