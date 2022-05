La gouverneure générale Mary Simon amorce sa visite au Nunavik

KUUJJUAQ, Qc — La gouverneure-générale Mary Simon entame lundi sa tournée dans la région du Nunavik, dans le nord du Québec, en rencontrant des élus locaux, dont le maire et le conseil de Kuujjuaq, et des représentants de l’administration régionale Kativik, de la commission scolaire et de la régie de la santé et des services sociaux.

Mme Simon et son mari Whit Fraser s’arrêteront également au qarmak du Centre de rétablissement Isuarsivik, une habitation inuite traditionnelle, où ils découvriront l’accent mis par l’établissement sur la revendication de l’identité et de la culture inuites par le lien avec la terre.

Le centre a été fondé en 1994 et offre des programmes de traitement des dépendances et des traumatismes qui intègrent les valeurs traditionnelles inuites.

Ses services sont offerts gratuitement aux personnes de 14 communautés du Nunavik qui sont bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, connue comme le premier traité moderne au Canada, que Mme Simon a travaillé à négocier et à mettre en œuvre.

Des chants gutturaux et d’autres présentations culturelles sont prévus tout au long de la journée, qui se terminera par une discussion publique avec les élèves d’une école locale et une visite à la maison des aînés.

La visite de Mme Simon dans le nord du Québec marque la première fois qu’elle revient dans la région où elle est née depuis sa nomination au poste de gouverneure générale, en juillet 2021.