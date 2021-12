La gouverneure générale procède à 135 nominations à l’Ordre du Canada

OTTAWA — La gouverneure générale annonce mercredi 135 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada, dont deux Compagnons, 39 Officiers, un Membre honoraire et 93 Membres.

L’écrivain Yann Martel et le sénateur Murray Sinclair sont les nouveaux Compagnons de l’Ordre du Canada.

M. Martel est honoré pour sa contribution à la littérature et pour son action philanthropique alors que M. Sinclair est récompensé pour sa défense des questions juridiques autochtones et pour son dévouement à la réconciliation entre les populations autochtones et non autochtones du Canada.

M. Martel écrit en anglais, bien que sa langue maternelle soit le français, et ses oeuvres littéraires – dont «Histoire de Pi» – ont été traduites dans des dizaines de langues et adaptées à la fois à la scène et à l’écran.

M. Sinclair a pour sa part présidé la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur l’histoire des pensionnats autochtones. Son rapport final a été publié en 2015 après avoir entendu des témoignages de survivants des pensionnats et de leurs familles pendant plusieurs années sur le traumatisme durable subi par plusieurs générations.

Les chercheurs québécois Carl-Éric Aubin, Roderick R. McInnes et Jacques Yves Montplaisir figurent à la liste des 39 Officiers, tout comme quatre autres Québécois, Neil Bissoondath, Tomson Highway, Louise Trottier et Ian Tamblyn pour leur contribution culturelle.

Trois personnalités québécoises bien connues, l’animateur Marc Labrèche, le musicien Yves Lambert et l’ancien athlète olympique Bruny Surin, font partie de la liste des 93 nouveaux Membres de l’Ordre du Canada.

M. Labrèche est honoré pour son sens de l’humour unique et son talent en tant qu’acteur, tandis que M. Lambert est nommé à l’ordre pour sa promotion et le renouveau de la musique traditionnelle québécoise

M. Surin, qui a aidé à obtenir une médaille d’or pour l’équipe de relais masculin aux Jeux olympiques de 1996, figure aux côtés du juge à la retraite Hugh Fraser, un autre sprinteur qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques d’été de 1976.

Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne des mains de la gouverneure générale Mary Simon lors de cérémonies qui auront lieu à des dates ultérieures.

Plus de 7500 personnes ont été investies de l’Ordre du Canada depuis sa création en 1967.