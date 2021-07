La GRC a mené une vaste enquête criminelle sur un pensionnat fédéral au Manitoba

WINNIPEG — La GRC au Manitoba a indiqué mardi qu’elle avait mené pendant plusieurs années une vaste enquête criminelle sur des allégations d’agressions sexuelles dans un pensionnat pour Autochtones.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que des policiers du Groupe des crimes majeurs avaient commencé à enquêter en 2010 sur le pensionnat pour Autochtones de Fort Alexander, au nord-est de Winnipeg, et qu’une enquête criminelle avait été ouverte l’année suivante.

Les enquêteurs ont examiné les dossiers archivés du pensionnat fédéral, y compris les listes d’élèves et d’employés, et ont interrogé plus de 700 personnes en Amérique du Nord. La GRC soutient qu’elle a recueilli 75 déclarations de témoins et de victimes, et qu’elle attend maintenant les avis des procureurs de la Couronne au Manitoba concernant d’éventuelles accusations criminelles.

Aucune accusation n’a été portée jusqu’ici dans ce dossier. La GRC affirme qu’il s’agit de la seule enquête en cours sur les pensionnats au Manitoba.

Le pensionnat avait ouvert ses portes en 1905 à Fort Alexander, devenu plus tard la communauté de la première nation anichinabée de Sagkeeng. Le pensionnat fédéral a fonctionné pendant 66 ans, jusqu’en 1970. C’est l’Église catholique qui gérait l’école, à l’origine par l’intermédiaire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

«Nous demandons que le traumatisme que notre communauté a vécu et continue de vivre chaque jour soit respecté et que les personnes touchées bénéficient de leur vie privée en ce moment», a déclaré le chef de Sagkeeng, Derrick Henderson.

Une réputation horrible

Le pensionnat de Fort Alexander a effectivement une solide réputation d’agressions d’enfants et de fugues. Des survivants ont raconté à la Commission de vérité et réconciliation les mauvais traitements subis, la famine et la discipline extrêmement sévère qui y régnait.

Dans son rapport final, la commission indique qu’en 1990, Phil Fontaine, alors le Grand Chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, avait fait ajouter la question au programme national. Il avait alors dénoncé publiquement «les mauvais traitements que ses camarades de classe et lui ont subis au pensionnat de Fort Alexander», selon le rapport de la commission.

La survivante Victoria McIntosh a raconté à la commission que la vie à ce pensionnat lui avait appris à ne faire confiance à personne. «On apprenait à ne plus pleurer. On s’endurcissait. Eh oui, on apprenait à ne plus rien montrer.»

Muriel Morrisseau a raconté qu’elle s’était enfuie presque chaque année de son internat à Fort Alexander. Une expérience souvent terrifiante. «Je me rappelle m’être de nouveau enfui et avoir tenté de traverser la rivière, qui a commencé à geler: nous avons tous eu peur et nous avons dû revenir la queue entre les jambes.»