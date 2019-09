La GRC cherche les responsables d’une série d’incendies au Nouveau-Brunswick

CAMPBELLTON, N.-B. — La police du nord du Nouveau-Brunswick demande au public des informations afin de pouvoir trouver les responsables d’une série d’incendies remontant au début de 2018.

Selon la GRC, plus de 30 incendies de structures ont eu lieu depuis le début de l’année dernière, et plus de 20 d’entre eux ont été jugés suspects ou délibérément allumés.

Le corps policier affirme que la plupart des incendies se sont produits pendant la nuit dans des maisons, des garages et d’autres structures.

Personne n’a été blessé.

L’incendie le plus récent a eu lieu le 21 août dans un édifice commercial de la rue Water, à Campbellton.

La police collabore, pour chacun des cas, avec le prévôt des incendies, mais espère qu’une personne du public disposera d’informations susceptibles d’aider à résoudre les crimes.