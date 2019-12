La GRC croit avoir arrêté un voleur de banque en motoneige en Alberta

ALIX, Alb. — La Gendarmerie royale du Canada en Alberta affirme détenir un suspect en lien avec un vol de banque où le braqueur se serait enfui en motoneige.

Michael Allan Richter, 40 ans, demeure détenu et doit comparaître en Cour provinciale de l’Alberta, à Red Deer, le 2 janvier. Des accusations de vol qualifié, de port d’arme dans un dessein dangereux, de possession d’arme sans autorisation et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation devraient être déposées contre lui.

Cette enquête a été déclenchée le 20 décembre lorsqu’un homme portant un masque et des gants se serait présenté dans une succursale de la banque ATB Financial, armé d’une arme longue et d’une machette. L’individu qui semble avoir agi seul aurait pris la fuite en motoneige en emportant avec lui une somme d’argent dont le montant n’a pas été divulgué.

Aucun employé de la banque n’a été blessé.

Trois jours plus tard, les policiers ont confirmé l’arrestation d’un homme gardé en détention au poste de la GRC à Ponoka. D’abord interpellé pour une autre affaire, l’individu aurait ensuite été identifié comme principal suspect dans le braquage de la banque.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition afin de fouiller la propriété du suspect, située à l’est de Ponoka, les 24 et 25 décembre. Selon ce que rapportent les forces de l’ordre, des preuves découvertes sur les lieux auraient permis de confirmer le lien entre le suspect et le braquage.