La GRC en Alberta lance un appel à d’éventuelles victimes en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — La GRC demande aux citoyens de la Nouvelle-Écosse de se manifester s’ils pensent avoir été victimes d’un homme de 44 ans au cœur d’une enquête en Alberta sur une agression sexuelle.

La Gendarmerie royale du Canada précise que Christopher Brian Godfrey, de Bonnyville, en Alberta, a habité pendant trois ans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, de 2008 à 2011.

Le caporal Shawn Morgan, porte-parole de la GRC dans l’est de l’Alberta, a indiqué que Godfrey devrait comparaître en cour mardi pour faire face à des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement criminel, de fraude et d’extorsion.

Les enquêteurs allèguent que Godfrey, qui a été arrêté le 13 janvier, aurait utilisé divers pseudonymes en ligne, notamment «Lucas Kennedy» et «Lucas Jacknife», pour avoir accès à «un certain nombre de victimes et commettre des infractions sexuelles».

Les accusations sont liées à des crimes présumés qui auraient été commis en Alberta, et non en Nouvelle-Écosse. Mais la GRC appelle de possibles victimes en Nouvelle-Écosse à se manifester.