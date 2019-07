La GRC est désolée pour son traitement du meurtre d’une jeune Autochtone

EDMONTON — Le commandant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Alberta s’est excusé auprès de la famille d’une Autochtone disparue il y a neuf ans et dont l’assassin n’a jamais été retrouvé.

Amber Tuccaro avait 20 ans, en août 2010, lorsqu’elle a quitté son domicile de Fort McMurray, en Alberta, pour se rendre en avion à Edmonton. Elle a ensuite pris une chambre dans un hôtel près de l’aéroport.

Le lendemain, elle est allée à Edmonton dans le véhicule d’un homme — et on ne l’a plus jamais revue vivante. Son crâne a finalement été retrouvé en forêt deux ans plus tard.

Le sous-commissaire Curtis Zablocki, commandant de la GRC en Alberta, a déclaré jeudi à la famille d’Amber Tuccaro que la police fédérale n’avait pas traité le dossier d’une façon suffisamment urgente. Il a admis que ce traitement n’était pas conforme aux normes de la GRC.

«Ce n’était pas notre meilleur travail», a-t-il dit.

Après ces excuses, la famille de la jeune femme a dévoilé une nouvelle affiche exhortant quiconque disposant d’informations pouvant aider à résoudre cette affaire à contacter la police.