La GRC pense avoir trouvé un objet appartenant aux deux fugitifs

GILLAM, Man. — La GRC dit avoir découvert un objet qui pourrait être pertinent à leur enquête sur les deux suspects de meurtre dont elle croit avoir retrouvé les cadavres, plus tôt cette semaine.

Le sergent Paul Manaigre a écrit dans un courriel que six agents avaient terminé les fouilles dans les environs de Gillam, dans le nord du Manitoba, non loin d’où les corps de Kam McLeod et Bryer Schmegelsky auraient été retrouvés mercredi.

Les autopsies sont toujours en cours à Winnipeg afin de confirmer l’identité des cadavres.

L’officier a dit que la zone des fouilles comprenait un secteur où la carcasse brûlée d’un véhicule utilisé par les deux fugitifs a été retrouvée.

Il n’a pas précisé la nature de l’objet en question, se contentant de dire que celui-ci pourrait intéresser les enquêteurs et qu’il sera examiné afin de déterminer sa pertinence.

McLeod et Schmegelsky étaient accusés du meurtre au deuxième degré d’un maître de conférence en botanique de l’Université de la Colombie-Britannique. On les recherchait aussi relativement à l’assassinat d’un couple de touristes dans le nord de la Colombie-Britannique.

Les corps des trois victimes avaient été retrouvés à la mi-juillet près d’une autoroute. Une chasse à l’homme visant à retrouver McLeod et Schmegelsky s’est ensuite étendue pendant deux semaines.