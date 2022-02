La GRC publie les noms de 13 personnes arrêtées et inculpées à Coutts, en Alberta

COUTTS, Alb. — La GRC a déclaré mardi soir qu’elle avait inculpé un total de 13 personnes d’infractions au Code criminel lors de la manifestation au blocus frontalier de Coutts, en Alberta.

Chris Carbert, 44 ans, Chris Lysak, 48 ans, Anthony Olienick, 39 ans, et Jerry Morin, 40 ans, et ont tous été accusés de conspiration en vue de commettre un meurtre, possession d’une arme dans un but dangereux et de méfait de plus de 5 000 $.

Chris Lysak a en outre été accusé d’avoir proféré des menaces.

Jaclyne Martin, 39 ans, Ursla Allred, 22 ans, Joanne Person, 62 ans, Luke Berk, 62 ans, Evan Colenutt, 23 ans, Johnson Law, 39 ans, Justin Martin, 22 ans, Eastin Oler, 22 ans et Janx Zaremba, 18 ans, ont tous été accusés de possession d’une arme à des fins dangereuses et de méfait de plus de 5 000 $.

« La saisie d’armes de lundi et les arrestations subséquentes témoignent des graves activités criminelles qui ont eu lieu pendant cette manifestation et ce blocus illégal. L’activité criminelle dangereuse qui se déroulait loin des caméras de télévision et des médias sociaux était réelle et organisée… et elle aurait pu être mortelle pour les citoyens, les manifestants et les agents », a souligné le sergent Jack Poitras de la GRC, lors d’une déclaration, mardi.

La frontière, qui était bloquée depuis le 29 janvier, a rouvert mardi matin. Tous les manifestants ont quitté la zone.

La GRC de l’Alberta, qui poursuivait mardi ses enquêtes en lien avec le blocus, restera dans la région de Coutts jusqu’à ce qu’elle estime que la situation est sécuritaire et stabilisée pour tous ceux qui circulent dans la région.