La GRC recherche toujours un suspect armé en N.-É., mais rassure la population

HALIFAX — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse ne croit plus qu’il y ait une quelconque menace pour la population alors que la police poursuit ses recherches pour retrouver un homme potentiellement armé soupçonné d’avoir blessé par balle une femme dans un motel de Brookfield.

Le caporal Chris Marshall, porte-parole de la GRC, indique que le tireur présumé et la victime se connaissaient et qu’aucun autre incident n’a été signalé depuis l’alerte d’urgence lancée dimanche soir. Les enquêteurs ont depuis déterminé qu’il s’agissait d’«un incident ciblé et non aléatoire» et qu’il n’y avait «pas de menace pour le public».

L’alerte avait été lancée par la GRC pour les comtés de Colchester, Cumberland, Guysborough, Hants et Pictou, ainsi que pour la municipalité régionale d’Halifax.

Le caporal Marshall indique que la femme qui a été atteinte par balle a subi des blessures graves, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

Le suspect, Darren Trevor Jackson, âgé de 52 ans, est décrit comme un homme blanc mesurant 1 m 78 et pesant 93 kilos, avec des cheveux et des yeux bruns.

La GRC croit que le suspect a un fusil de chasse et qu’il conduit peut-être une camionnette GMC Sierra 2016 sombre avec un pare-brise fissuré, une boîte à outils en métal gris dans la caisse du camion, et un coussin gonflable et un couvercle manquant sur le volant.

La GRC souligne que Jackson doit être considéré comme armé et qu’on ne devrait pas l’approcher. Il faut plutôt appeler le 902-893-6820 ou Échec au crime.

«L’alerte visait principalement à informer les gens de ce qui se passait dans le secteur (…) mais nous ne pensons pas qu’il y ait un plus grand risque pour le public, car il s’agissait d’un incident ciblé», a précisé le caporal Marshall.