La grève aux ports de la Colombie-Britannique entame sa sixième journée

VANCOUVER — L’organisation qui représente les employeurs d’environ 30 ports en grève en Colombie-Britannique affirme qu’un arbitrage obligatoire pourrait mettre fin au conflit qui perdure depuis six jours.

Plus de 7000 membres de l’International Longshore and Warehouse Union ont quitté le travail le jour de la fête du Canada après avoir voté massivement en faveur de la grève contre l’Association des employeurs maritimes de Colombie-Britannique (BCMEA).

Les pourparlers sont tombés au point mort lundi et les groupes d’affaires demandent de plus en plus une loi fédérale pour mettre fin au conflit, tandis que le Canadien Pacifique, maintenant appelé Canadian Pacific Kansas City (CPKC), annonce avoir décrété des embargos temporaires sur le trafic ferroviaire vers le port de Vancouver.

La dernière déclaration de l’association des employeurs indique qu’un arbitrage obligatoire pourrait mettre fin rapidement au conflit, ce qu’elle a proposé pour la première fois à la mi-juin dans les semaines précédant le départ des travailleurs.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a discuté de la grève avec son homologue de la Colombie-Britannique, Harry Bains, mercredi, mais M. O’Regan a jusqu’à présent résisté aux appels à légiférer pour que les grévistes reprennent le travail.

L’un des principaux points de friction pour le syndicat est la classification des travaux d’entretien et le recours à des entrepreneurs externes, qui, selon les débardeurs, empiètent sur leur compétence.