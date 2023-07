La grève aux ports en Colombie-Britannique pourrait prendre fin bientôt

VANCOUVER — La grève dans les ports de la Colombie-Britannique pourrait bientôt prendre fin après que le ministre du Travail, Seamus O’Regan, eut donné un délai de 24 heures à un médiateur fédéral pour lui recommander des conditions pour résoudre le conflit.

Une fois qu’il aura obtenu les conditions, il les transmettra aux deux parties et elles auront 24 heures pour décider de ratifier ou non les principes de l’accord.

M. O’Regan a déclaré dans un communiqué publié mardi soir que l’écart entre les positions des employeurs et du syndicat des travailleurs portuaires dans la grève de 11 jours n’est «pas suffisant pour justifier la poursuite de l’arrêt de travail».

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré dans un micromessage qu’elle appréciait les efforts du ministre pour mettre fin à la grève. Elle espère une résolution dans les 48 heures.

Environ 7400 membres de l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) sont en grève depuis le 1er juillet, interrompant les cargaisons entrant et sortant de plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, dont Vancouver, le port le plus achalandé du Canada.

Les travailleurs disent qu’ils se battent pour leur compétence sur l’entretien, les protections contre la sous-traitance et l’automatisation, ainsi que pour faire pression pour des salaires plus élevés.