La grève dans le soutien scolaire à la CSQ, mercredi et jeudi, est remise en question

MONTRÉAL — La grève des 33 000 membres de la CSQ dans le soutien scolaire, qui doit commencer mercredi matin, est remise en question.

La Fédération du personnel de soutien scolaire, affiliée à la CSQ, était encore réunie en instance, mardi en fin d’après-midi, afin d’évaluer la pertinence de maintenir ou non cette grève déjà planifiée.

Selon le plan de la fédération, d’abord mercredi matin, des chauffeurs d’autobus doivent débrayer jusqu’à midi.

Ensuite jeudi, les employés de soutien scolaire du réseau francophone doivent débrayer de 00h01 à midi. Puis, de midi à 20h, il est prévu que les employés de soutien scolaire du réseau anglophone débraient à leur tour.

Ces employés de soutien scolaire sont des éducatrices en services de garde scolaire, des secrétaires, des concierges, des ouvriers spécialisés et des techniciennes en éducation spécialisée.

Les employés de soutien scolaire membres de syndicats affiliés à la FTQ ont déjà conclu une entente de principe globale, incluant les salaires, samedi dernier.

Et ceux de syndicats membres de la Fédération des employés des services publics affiliée à la CSN ont aussi fait «des avancées significatives» dans leur négociation, sans qu’il y ait entente globale, toutefois.

L’entente de principe globale à la FTQ, samedi dernier, a changé la donne dans cette négociation, qui dure depuis plus d’un an. La CSQ et la CSN doivent faire le point sur leur propre négociation et leur stratégie face à ces récents développements.