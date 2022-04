La grève des chargés de cours de l’UQÀM qui devait débuter lundi est suspendue

MONTRÉAL — La grève des chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) qui devait débuter ce lundi est suspendue.

Le Syndicat des professeurs enseignants de l’ UQÀM, qui représente les chargés de cours, a rapporté peu avant 6h00 que lors des négociations qui se sont poursuivies pendant la nuit de lundi jusqu’à 5h20, le conciliateur du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui accompagne les parties leur a soumis une hypothèse de règlement.

Le Comité de négociation et le Comité exécutif du Syndicat présenteront cette hypothèse aux membres lors d’une assemblée générale spéciale qui aura lieu dans les prochains jours.

Peu avant 7h00, la direction de l’université a confirmé la conclusion d’une entente de principe.

Il y a trois semaines, les membres du Syndicat des professeurs enseignants de l’UQÀM ont voté à 90 % pour une grève générale illimitée, après 29 séances de négociation échelonnées sur plus d’un an. Le syndicat déplorait alors que la direction voulait imposer des reculs par rapport à la convention collective actuellement en vigueur en matière de période de probation, de réduction de la durée du lien d’emploi et de pertes de qualifications pour les cours non donnés après cinq ans.

Une des revendications importantes du syndicat affilié à la CSN était l’établissement de mesures favorisant la stabilisation des emplois de ses quelque 2500 membres. Les chargés de cours ont des postes contractuels de 15 semaines sans sécurité d’emploi alors qu’ils donnent, selon le syndicat, plus de 60 % des cours au premier cycle.

Le syndicat espère par ailleurs que la désignation de chargés de cours soit remplacée par celle de professeurs enseignants, de là le nouveau nom du syndicat. Lors de sa fondation en 1978, l’appellation était celle de Syndicat des chargés de cours de l’UQAM.