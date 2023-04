La grève des fonctionnaires pourrait allonger la gestion des plaintes de passagers

GATINEAU, Qc — La grève des fonctionnaires fédéraux pourrait prolonger les délais de traitement, déjà longs, auxquels sont confrontés les passagers qui ont déposé des plaintes auprès de l’autorité de régulation des compagnies aériennes du pays.

L’Office des transports du Canada (OTC) indique que l’arriéré des plaintes portant sur des questions allant de la perte de bagages à l’indemnisation en cas d’annulation de vol s’élève actuellement à près de 45 000 — pour un délai de traitement moyen de 18 mois.

Ce chiffre a plus que triplé par rapport à l’année dernière, dans la foulée du chaos enduré par les voyageurs pendant les vacances d’été et d’hiver en raison de l’explosion de la demande, des pénuries de main-d’œuvre et des mauvaises conditions météorologiques.

Les employés de l’OTC font partie des membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada qui ont entamé une grève mercredi.

L’agence prévient que ses activités de règlement des différends pourraient être retardées.

Elle précise que les activités réglementaires telles que la délivrance de licences aériennes et les décisions sur les questions aériennes, ferroviaires et maritimes se poursuivront, mais que des perturbations sont possibles.