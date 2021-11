La grève des fonctionnaires pourrait être longue selon le premier ministre Higgs

FREDERICTON — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs ne montre aucun signe de souplesse dans sa plus récente proposition de convention collective aux employés du secteur public en grève.

Des milliers d’employés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont en grève depuis maintenant 11 jours au Nouveau-Brunswick. Le conflit de travail concerne entre autres des chauffeurs d’autobus, du personnel de soutien dans les écoles ainsi que des employés des secteurs correctionnels et du transport et du réseau du collège communautaire.

Les deux parties seraient très près d’une entente en matière de rémunération depuis que le gouvernement a proposé des augmentations de salaire de 10 % sur cinq ans, assorties d’une hausse annuelle de 0,25 $ l’heure. Toutefois, les deux camps ne s’entendent pas sur des demandes de modifications au régime de retraite de deux unités syndicales.

De l’avis du premier ministre, les fonds de pension de ces deux unités sont sous-financés, alors le modèle serait insoutenable. Il ajoute que si le syndicat refuse de bouger sur ce point, «la grève va probablement durer longtemps».

Le syndicat a déjà refusé les modifications proposées par le passé et le SCFP du Nouveau-Brunswick n’était pas disponible pour le moment, lundi, pour commenter cet aspect de la négociation.

Vendredi dernier, le gouvernement a adopté un arrêté obligatoire pour forcer les grévistes du secteur de la santé à retourner au travail sous peine d’amendes pouvant varier entre 480 $ et 20 400 $ par jour de travail, où l’employé omet de se conformer.

En parallèle à la grève, le gouvernement a imposé un lock-out dans un autre conflit de travail touchant deux unités syndicales représentant du personnel scolaire. Cette décision a forcé les écoles touchées à offrir des cours en ligne plutôt qu’en classe.

Blaine Higgs croit que le syndicat doit accepter de laisser les deux unités syndicales entreprendre un processus pour déterminer un nouveau modèle de fonds de retraite. Le premier ministre soutient que les contribuables ne peuvent pas continuer de financer un modèle qui a dépassé son espérance de vie.

«Les gens vivent maintenant plus longtemps et sont plus longtemps à la retraite que ce que prévoyait le plan de retraite au moment de sa conception. Dans plusieurs cas, on a des gens qui sont plus longtemps à la retraite que le nombre d’années qu’ils ont passées à travailler», a-t-il plaidé.