La grève risque de se poursuivre dans les ports de la Colombie-Britannique

VANCOUVER — L’association qui représente les employeurs dans une grève en cours dans les ports de la Colombie-Britannique dit qu’elle ne pense pas que davantage de négociations aboutiront à une convention collective.

L’association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique a publié une déclaration indiquant qu’elle était allée aussi loin que possible sur les questions essentielles.

L’International Longshore and Warehouse Union Canada, qui représente des milliers de travailleurs qui chargent et déchargent des marchandises dans des terminaux situés dans plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, s’est mis en grève le 1er juillet.

Les deux parties étaient à la table des négociations pas plus tard que lundi matin.