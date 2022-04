La guerre aurait fait 10 000 morts à Marioupol

KYIV, Ukraine — Au moins 10 000 personnes ont été tuées dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol, a indiqué le maire de la municipalité, qui ajoute que des cadavres «tapissent les rues».

Alors que la Russie pilonnait des cibles autour de l’Ukraine et se préparait à un assaut majeur dans l’est, le dirigeant du pays a averti que les forces du président Vladimir Poutine pourraient recourir à des armes chimiques, et des responsables occidentaux ont déclaré qu’ils enquêtaient sur une affirmation non confirmée d’un régiment ukrainien selon laquelle une substance toxique avait été utilisée à Marioupol.

La ville a connu certaines des attaques et des souffrances civiles les plus lourdes de la guerre, mais les assauts terrestres, maritimes et aériens des forces russes qui tentent de la capturer limitent de plus en plus les informations sur ce qui se passe à l’intérieur de la ville.

S’adressant lundi par téléphone à l’Associated Press, le maire de Marioupol, Vadym Boïchenko, a accusé les forces russes d’avoir bloqué plusieurs semaines de tentatives de convois humanitaires dans la ville, en partie pour dissimuler le carnage. M. Boïchenko a précisé que le nombre de morts à Marioupol pourrait dépasser les 20 000.

M. Boïchenko a également donné de nouveaux détails sur les allégations des responsables ukrainiens selon lesquelles les forces russes auraient amené du matériel de crémation mobile à Marioupol pour se débarrasser des cadavres des victimes du siège. Il a indiqué que les forces russes avaient emmené de nombreux corps dans un immense centre commercial où se trouvaient des entrepôts et des réfrigérateurs.

«Les crématoriums mobiles sont arrivés sous forme de camions : vous l’ouvrez, et il y a un tuyau à l’intérieur et ces corps sont brûlés», a dit le maire.

M. Boïchenko a tenu ces propos depuis le territoire sous contrôle ukrainien à l’extérieur de Marioupol. Le maire a déclaré qu’il disposait de plusieurs sources pour sa description de l’incinération méthodique présumée de corps par les forces russes dans la ville, mais n’a pas dévoilé plus de détails.

La découverte d’un grand nombre de civils apparemment massacrés après le retrait des forces russes des villes et villages autour de la capitale, Kyiv, a déjà suscité une condamnation et des accusations généralisées selon lesquelles la Russie commet des crimes de guerre en Ukraine.

Ses forces se sont retirées après avoir échoué à prendre Kyiv face à une forte résistance ukrainienne, et la Russie dit maintenant qu’elle se concentrera sur le Donbass, une région industrielle à l’est de l’Ukraine. Il y a déjà des signes que l’armée se prépare pour une offensive majeure là-bas.

Poutine sort de Moscou

Lors d’une visite en Extrême-Orient russe mardi, le président Vladimir Poutine a insisté sur le fait que l’armée atteindrait ses objectifs en Ukraine, affirmant que la campagne visait à assurer la sécurité de la Russie et à protéger les civils à l’est. Il a ajouté que son pays n’avait aucune intention de s’isoler et que les puissances étrangères ne réussiraient pas à l’isoler, malgré une série de sanctions économiques radicales.

La visite de M. Poutine à l’installation de lancement spatial de Vostochny marquait son premier voyage en dehors de Moscou depuis l’invasion de la Russie le 24 février.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué que les forces russes continuaient de se retirer de la Biélorussie pour soutenir les opérations dans l’est de l’Ukraine, où il a prévenu que les combats «s’intensifieront au cours des deux à trois prochaines semaines».

Tout en renforçant ses forces à l’est, la Russie a continué de frapper des cibles à travers l’Ukraine dans le but d’affaiblir les défenses du pays. Le ministère russe de la Défense a révélé mardi qu’il avait utilisé des missiles lancés par air et par mer pour détruire un dépôt de munitions et un hangar d’avions à Starokostiantyniv, dans la région occidentale de Khmelnytskyï, et un dépôt de munitions près de Kyiv.

Le Donbass est déchiré par les combats entre les séparatistes alliés de la Russie et les forces ukrainiennes depuis 2014, et la Russie a reconnu les revendications d’indépendance des séparatistes. Les stratèges militaires affirment que les dirigeants russes semblent espérer que le soutien local, la logistique et le terrain dans le Donbass favorisent l’armée russe plus nombreuse et mieux armée, permettant potentiellement à ses troupes de finalement renverser la vapeur.

La Russie a nommé un général chevronné pour mener sa nouvelle poussée dans le Donbass, mais des questions subsistent quant à la capacité des forces russes épuisées et démoralisées à conquérir beaucoup de terrain.

Armes chimiques

Lorsque leur offensive dans de nombreuses régions du pays a été contrecarrée, les forces russes se sont de plus en plus appuyées sur le bombardement des villes – une stratégie qui a rasé de nombreuses zones urbaines et tué des milliers de personnes. Et les responsables occidentaux ont averti que M. Poutine pourrait recourir à l’utilisation d’armes non conventionnelles, en particulier des agents chimiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété l’avertissement dans son discours du soir lundi, disant spécifiquement que les armes pourraient être utilisées à Marioupol. «Nous prenons cela aussi au sérieux que possible», a déclaré M. Zelenskyy.

Un responsable séparatiste allié à la Russie, Eduard Basurin, a semblé exhorter à leur utilisation lundi, déclarant à la télévision d’État russe que les forces séparatistes devraient saisir une usine de métaux géante à Marioupol aux forces ukrainiennes en bloquant d’abord toutes les sorties de l’usine. «Et ensuite, nous utiliserons des troupes chimiques pour les enfumer», a-t-il lancé.

Un régiment ukrainien défendant l’usine a affirmé lundi, sans apporter de preuves, qu’un drone avait largué une substance toxique sur la ville. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de blessés graves.

L’affirmation du régiment Azov, un groupe d’extrême droite faisant désormais partie de l’armée ukrainienne, n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les autorités ukrainiennes enquêtaient. Elle a dit à la télévision ukrainienne qu’«il y a une suggestion selon laquelle il s’agirait probablement de munitions au phosphore». Le Royaume-Uni a averti que la Russie pourrait utiliser des bombes au phosphore – qui causent d’horribles brûlures et dont l’utilisation dans les zones civiles est interdite par le droit international – à Marioupol.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a indiqué dans un communiqué que les États-Unis ne pouvaient pas confirmer le rapport en provenance de Marioupol. Mais M. Kirby a noté les inquiétudes persistantes de l’administration «concernant le potentiel de la Russie à utiliser une variété d’agents antiémeute, y compris des gaz lacrymogènes mélangés à des agents chimiques, en Ukraine».

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré que le Royaume-Uni «travaillait de toute urgence» pour enquêter sur le rapport.

Assaut en préparation

Pendant ce temps, les analystes militaires occidentaux affirment que l’assaut de la Russie se concentre de plus en plus sur un arc de territoire s’étendant de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, au nord, à Kherson au sud.

Un haut responsable américain de la défense a décrit lundi un long convoi russe roulant maintenant vers la ville orientale d’Izyum avec le soutien de l’artillerie, de l’aviation et de l’infanterie, dans le cadre d’un redéploiement pour ce qui semble être la campagne russe imminente.

Avant cette offensive, il semblait y avoir peu de progrès diplomatiques vers la fin d’une guerre qui a chassé plus de 10 millions d’Ukrainiens de leurs foyers, dont plus de 4 millions du pays, et fait des milliers de morts.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a révélé que près des deux tiers de tous les enfants ukrainiens ont fui leur foyer depuis le début de l’invasion russe, tandis que les autorités ukrainiennes accusent les forces russes d’avoir commis des atrocités, notamment un massacre dans la ville de Boutcha, à l’extérieur de Kyiv; des frappes aériennes sur des hôpitaux; et une attaque au missile la semaine dernière dans une gare où les gens tentaient de fuir.

À Marioupol, environ 120 000 civils ont désespérément besoin de nourriture, d’eau, de chaleur et de moyens de communication, a déclaré le maire.

L’Ukraine accuse les forces russes d’avoir expulsé de force des personnes de la ville vers l’est de l’Ukraine contrôlée par les séparatistes avant de les envoyer dans des régions éloignées et économiquement défavorisées de Russie. La Russie a nié avoir déplacé des personnes contre leur volonté.