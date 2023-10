La guerre en Israël a provoqué lundi une hausse des prix du pétrole brut

NEW YORK — Les prix du pétrole brut ont bondi lundi sur les marchés internationaux après que le gouvernement israélien ait déclaré la guerre suite aux attaques meurtrières du Hamas lancées depuis la bande de Gaza.

Les prix ont gagné environ 3 $ US le baril, les conflits au Moyen-Orient faisant souvent planer le spectre de rupture d’approvisionnement.

La firme SPI Asset Management affirme tout de même que les combats n’ont pas encore eu d’impact perceptible sur la production pétrolière.

Les prix du pétrole ont reculé ces derniers jours par rapport aux sommets de la fourchette moyenne de 90 $ US le mois dernier, chutant fortement la semaine dernière.

Lundi matin, le pétrole brut de référence américain était en hausse de 3,14 $ US à 85,93 $ US le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la base des prix du commerce international, a progressé de 2,91 $ US le baril à 87,49 $ US.

Le bilan des combats au Moyen-Orient, sur deux jours, a dépassé les 1100 morts et des milliers de blessés des deux côtés. Des groupes militants palestiniens ont affirmé détenir plus de 130 prisonniers du côté israélien.