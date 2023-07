La guerre en Ukraine montre la valeur du projet de GNL en Colombie-Britannique

VANCOUVER — La volatilité de l’approvisionnement et du prix du gaz naturel dans le monde depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie démontre la valeur du projet de l’entreprise LNG Canada en tant que source de gaz naturel liquéfié (GNL) «abordable, fiable» et «produit de manière responsable», a déclaré le président-directeur général du projet.

«Je ne peux penser à aucun pays mieux placé que le Canada pour fournir exactement cela à l’Asie», a déclaré Jason Klein de LNG Canada, qui s’occupe de la construction de l’énorme installation d’exportation à Kitimat, en Colombie-Britannique.

Selon M. Klein, le projet de 40 milliards $ est achevé à près de 85% et visera à être compétitif à l’échelle mondiale, non seulement sur le prix, mais aussi sur ses antécédents environnementaux et sociaux.

M. Klein a fait ces commentaires lors de l’ouverture de la conférence LNG 2023 à Vancouver, un événement initialement prévu l’année dernière dans la ville russe de Saint-Pétersbourg avant d’être déplacé en Colombie-Britannique à cause de la guerre en Ukraine.

Cette situation est peut-être le meilleur exemple de la valeur de l’énergie canadienne et de sa stabilité sur la scène mondiale, estime M. Klein.

«Je pense que c’est une occasion incroyable de réfléchir au fait que l’acte même qui nous amène à être à Vancouver aujourd’hui est le même qui bouleverse les marchés mondiaux de l’énergie», a-t-il déclaré.

La conférence LNG 2023 se déroule jusqu’à jeudi et attire des multinationales de l’énergie telles que les géants de l’énergie Petronas, BP et ConocoPhillips, ainsi que des représentants gouvernementaux des principaux pays producteurs tels que le Qatar. La conférence a lieu tous les trois ans.

Les organisateurs ont indiqué que la discussion lors de la conférence serait centrée sur les conséquences économiques du bouleversement du marché. La disparition de la Russie des chaînes d’approvisionnement occidentales a été au premier plan de plusieurs panels de conférence. La Russie est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel.

Les experts ont déclaré que si l’Europe a subi le plus gros de la perte des approvisionnements en gaz russe, l’Asie a également souffert, car les acheteurs européens ont fait grimper les prix du gaz naturel liquéfié dans le monde et de nombreux pays ont eu du mal à garantir leur approvisionnement.

La présidente et directrice commerciale du producteur américain de GNL Mexico Pacific, Sarah Bairstow, a soutenu que c’était la raison pour laquelle l’industrie devrait garder son attention sur l’Asie, qu’elle a décrite comme le «moteur de la demande» pour le produit.

«Ce que nous avons vu au cours des 12 à 15 derniers mois, ce sont les acheteurs d’Asie-Pacifique … ils savent qu’ils ont besoin d’un approvisionnement en gaz de base non seulement pour leur propre production, mais aussi pour leurs propres objectifs de transition énergétique, a expliqué Mme Bairstow à la conférence. Et ils cherchent vraiment à devancer la courbe de l’Europe.»

Les organisateurs canadiens de la conférence ont fait valoir qu’en plus de la stabilité, la réconciliation économique des Premières Nations est aussi une partie importante de ce que le secteur veut présenter à l’industrie mondiale du gaz naturel.

La présidente de la First Nations LNG Alliance, Crystal Smith, a fait savoir à la conférence qu’une plus grande participation des communautés autochtones est en cours dans des projets tels que l’installation prévue de Cedar LNG à Kitimat.

«Je pense à où en était notre communauté il y a 10 ans en ce qui concerne notre participation à nos économies», a déclaré Mme Smith à propos de la propriété du projet par la Nation Haisla.

«Nous nous sommes essentiellement assis à l’écart et avons regardé tout le monde sur notre territoire et dans les environs proprement dits… jusqu’à présent. Je ne peux m’empêcher de sourire et de devenir absolument ému d’être propriétaire majoritaire de Cedar LNG.»