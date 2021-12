La Guignolée des médias tient sa collecte de rue dans la grande région de Montréal

MONTRÉAL — La guignolée des médias tient jeudi matin sa collecte de rue à plusieurs endroits dans la grande région de Montréal.

La 21e Guignolée des médias acceptera toutefois jusqu’au 31 décembre toutes denrées non périssables et dons en argent dans des pharmacies Jean Coutu et diverses épiceries Maxi et Provigo.

À cela, s’ajoutent 70 points de collecte sur l’île de Montréal, mais aussi dans les régions de Laval, des Laurentides et de Longueuil.

Il est aussi possible de faire un don en argent par le biais du site web guignolee.ca, voire par texto en écrivant NOEL au 20222 dans le but de verser 10 $.

Encore une fois, plusieurs personnalités s’associent à l’événement, à l’aide de bénévoles, afin de donner un coup de main aux comptoirs alimentaires, où la demande en denrées augmente durant la période des Fêtes.