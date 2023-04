La hausse du niveau de l’eau au Nouveau-Brunswick affecte les routes

La hausse des niveaux d’eau due à la fonte des neiges et aux températures plus chaudes commence à affecter les routes dans certaines parties du Nouveau-Brunswick.

Les responsables la surveillance des cours d’eau au Nouveau-Brunswick affirment que les niveaux d’eau dans la vallée inférieure du fleuve Saint-Jean ont atteint le niveau d’inondation et demandent aux conducteurs d’être vigilants lorsqu’ils empruntent les routes touchées.

Ils avertissent les conducteurs de ne pas contourner les barricades et de respecter les panneaux de fermeture de route.

Les autorités conseillent également aux automobilistes d’éviter les routes couvertes d’eau, qui peuvent être plus profondes qu’il n’y paraît et cacher des trous ou d’autres dommages et débris.

Tout animal aperçu sur les routes aquatiques devrait être signalé, selon les responsables, ajoutant que les conducteurs devraient céder la place à la faune essayant de trouver un sol plus sec.

«Certains animaux chercheront un terrain plus élevé, car leur territoire naturel est recouvert d’eau», explique-t-on dans un communiqué.

Ils disent que les niveaux d’eau sont au-dessus du niveau d’inondation à Hartland, Fredericton et Gagetown et qu’ils devraient atteindre le niveau d’inondation d’ici jeudi à Jemseg et Maugerville.