La journée sera personnelle pour la nouvelle gouverneure générale, Mary May Simon

OTTAWA — La gouverneure générale Mary May Simon a des réflexions très personnelles concernant cette première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation au Canada jeudi.

En tant que fille d’un père blanc et d’une mère Inuk, la gouverneure générale a indiqué dans une déclaration qu’elle n’avait pas été obligée de fréquenter un pensionnat.

Elle est restée dans sa communauté et a été scolarisée à domicile tandis que d’autres enfants ont été arrachés à leur foyer, séparés de leur famille et envoyés dans des pensionnats où ils n’étaient pas autorisés à parler une langue autochtone ou à honorer leur culture.

Marie May Simon, qui est née dans un village Inuit du nord du Québec, se souvient d’avoir visité des familles où l’absence d’enfants était un «vide palpable».

Elle dit qu’elle est devenue une «remplaçante, une remplaçante bien-aimée» pour les parents dont leurs enfants leur manquaient terriblement.

Des survivants des pensionnats pour enfants autochtones ont raconté leur histoire lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mercredi soir sur la colline du Parlement, en prévision de la première Journée de vérité et de réconciliation.

La tour de la Paix a été illuminée en orange et le drapeau des survivants a été mis en berne.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il saluait le courage des survivants et a reconnu qu’il ne devait pas être facile pour eux de raconter leur histoire.

«Le Canada est perçu comme un pays pacifique qui respecte les droits des gens, mais c’est aussi un pays qui a fait «d’énormes et terribles erreurs», a affirmé M. Trudeau.

«Il est plus difficile de réfléchir à la vérité, aux erreurs, au mal que nous avons fait dans le passé».

«La réconciliation ne signifie pas simplement de regarder en arrière et de comprendre les erreurs commises dans le passé, mais de noter qu’elles façonnent le pays encore aujourd’hui».

«Les défis auxquels sont confrontées les Premières Nations, comme l’injustice, l’inégalité, la discrimination et le racisme, remontent aux décisions prises il y a plusieurs générations et décennies», a-t-il déclaré.

«La Journée de la vérité et de la réconciliation ne concerne pas seulement les Autochtones, mais tous les Canadiens, car chacun doit tirer des leçons des choix et des actions du passé», a souligné M. Trudeau.

Il a également réitéré que le racisme systémique existe dans notre pays, selon lui. À titre d’exemple, M. Trudeau a affirmé que «le racisme systémique a coûté la vie à Joyce Echaquan», au Québec.

La Journée de la vérité et de la réconciliation vise à rendre hommage aux enfants perdus et aux survivants des pensionnats autochtones, dont 140 ont été en fonction à travers le pays de 1831 à 1998.

Quelque 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter les écoles gérées par l’Église catholique, où beaucoup ont été victimes d’abus physiques, sexuels, de malnutrition et de négligence. Plus de 4000 enfants y seraient décédés.

«Nous l’avons tous ressenti. Le chagrin de manquer une partie de notre communauté», a déclaré la gouverneure générale.

«L’héritage de la colonisation a eu des répercussions dévastatrices sur les peuples autochtones, notamment la perte de la langue, de la culture et du patrimoine. Cette douleur a été ressentie de génération en génération, et elle se poursuit aujourd’hui».

«Ce sont des vérités inconfortables et souvent difficiles à accepter, mais la vérité nous unit également en tant que nation, nous rassemble pour dissiper la colère et le désespoir, et embrasser la justice, l’harmonie et la confiance à la place», a affirmé la gouverneure générale.

En juin dernier, le Parlement a accéléré un projet de loi faisant du 30 septembre un jour férié annuel pour les travailleurs fédéraux.

Le projet de loi a été adopté peu de temps après la découverte tragique de ce que l’on croit être les restes de 215 enfants autochtones dans des tombes anonymes sur les lieux d’un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Depuis, des tombes non marquées ont été découvertes sur plusieurs autres sites d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, tandis que d’autres sites d’anciens pensionnats pour enfants autochtones sont toujours explorés pour retrouver d’autres sépultures.