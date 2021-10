La Légion veut hisser le drapeau en vue de la cérémonie du jour du Souvenir

OTTAWA — La Légion royale canadienne a annoncé son intention de hisser le drapeau au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa avant la cérémonie du jour du Souvenir, puis de le mettre à nouveau en berne.

La Légion a recommandé vendredi à ses filiales à travers le Canada de faire de même le 11 novembre.

Une porte-parole de la Légion a déclaré qu’il appartenait à chaque filiale de décider si elle souhaitait suivre ses conseils et si elle garderait le drapeau en berne après le jour du Souvenir.

Le drapeau flotte en berne dans les édifices fédéraux depuis fin mai. Le premier ministre Justin Trudeau a demandé qu’il soit abaissé après que la Première Nation Tk’emlups te Secwepemc a annoncé qu’un radar à pénétration de sol avait localisé ce que l’on pense être les restes de 215 enfants dans des sépultures anonymes sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Patrimoine canadien affirme que les drapeaux des édifices gouvernementaux et de la tour de la Paix restent abaissés à la mémoire des enfants autochtones décédés dans les pensionnats, ainsi que des survivants et de leurs familles.

Le ministère a déclaré vendredi qu’à moins que le premier ministre ne décide de remettre le drapeau au grand mât avant le jour du Souvenir, il restera en berne ce jour-là au lieu d’être hissé et mis en berne à nouveau.

«Si un avis de mise en berne est déjà en vigueur pour les édifices et les établissements fédéraux lorsqu’un autre avis de mise en berne – qu’il soit obligatoire ou discrétionnaire – est émis, aucune action concernant le drapeau national du Canada n’est requise», a écrit le ministère dans un communiqué.

La découverte de tombes anonymes dans les pensionnats, dont 751 sépultures anonymes trouvées par la Première Nation Cowessess en Saskatchewan, a suscité de la colère et de la tristesse à travers le pays.

Le gouvernement détermine généralement si le drapeau au Monument commémoratif de guerre du Canada flotte en berne, mais le jour du Souvenir, la Légion détermine ce qui s’y passe. La Légion est responsable de la cérémonie annuelle marquant le sacrifice des Canadiens pour leur pays, qui comprend le dépôt de couronnes.

«Il y a un drapeau canadien et le drapeau royal de l’Union (Union Jack) au Monument commémoratif de guerre du Canada. Le 11 novembre, la Légion contrôle le site et les deux drapeaux et suivra le protocole de la Légion. Cela signifie que les drapeaux seront entièrement hissés avant la cérémonie et mis en berne pendant la cérémonie», a déclaré Nujma Bond, porte-parole de la Légion.

Mettre le drapeau en berne au Monument commémoratif de guerre du Canada et à d’autres sites fédéraux est la façon traditionnelle de reconnaître le sacrifice des soldats canadiens pour leur pays. La cérémonie est célébrée le 11 novembre à 11 h – l’heure et la date de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

La Légion royale canadienne a recommandé que les filiales de la Légion à travers le pays hissent le drapeau avant la cérémonie du jour du Souvenir afin qu’il puisse être abaissé en hommage, mais a déclaré que la décision définitive leur appartenait.

«Si les filiales et/ou les commandements déterminent qu’ils suivront la recommandation du siège national, alors après le jour du Souvenir, ils pourront choisir de baisser à nouveau leurs drapeaux – ce sera une décision individuelle du commandement et de la filiale», a indiqué Mme Bond.

Après le 11 novembre, c’est au gouvernement de décider à nouveau si le drapeau reste abaissé au monument commémoratif d’Ottawa.

Patrimoine canadien affiche des avis chaque fois que le drapeau est mis en berne et l’actuel dit qu’il le restera jusqu’à «nouvel ordre».

Le ministère indique que la décision de lever le drapeau revient à M. Trudeau.

Le premier ministre a déclaré qu’il prévoyait de le maintenir abaissé jusqu’à ce que les peuples autochtones veuillent voir le drapeau du Canada flotter au grand mât.