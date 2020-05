La législature du N.-B. suspend ses travaux à cause de l’éclosion à Campbellton

FREDERICTON — La nouvelle éclosion de COVID-19 au Nouveau-Brunswick a poussé l’Assemblée législative à ajourner jeudi ses travaux seulement deux jours après les avoir repris.

Les autorités de la santé publique ont confirmé mercredi qu’un travailleur de la santé qui avait voyagé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick n’avait pas respecté une quarantaine à son retour et avait ensuite infecté au moins deux autres personnes dans la région de Campbellton, dans la péninsule acadienne, près de la frontière avec le Québec. Le premier ministre Blaine Higgs a précisé que ce travailleur de la santé avait ensuite été en contact avec «plusieurs patients» pendant une période de deux semaines.

Les députés ont décidé jeudi d’ajourner les travaux de cette séance et d’observer une quarantaine de 14 jours, jusqu’au 9 juin.

Le porte-parole libéral en matière de finances, Roger Melanson, a indiqué que trois députés libéraux étaient de retour dans leur circonscription du nord du Nouveau-Brunswick. Dans un communiqué, deux d’entre eux ont indiqué qu’ils demanderaient de se faire dépister pour le virus, même s’ils ne présentent aucun symptôme.

«Malheureusement, cela signifie que nous ne participerons pas aux travaux de l’Assemblée législative dans un avenir proche, mais nous vivons une période sans précédent et nous pensons tous deux qu’en ces temps difficiles, il est préférable de retourner dans nos propres circonscriptions», écrivent Guy Arseneault, député de Campbellton-Dalhousie, et Gilles LePage, député de Restigouche-Ouest.

«À notre connaissance, nous n’avons pas été en contact direct avec les personnes qui ont malheureusement contracté le virus. Nous n’avons pas de symptômes, mais pratiquons l’autosurveillance.»

L’Assemblée législative devait siéger du mardi au jeudi pendant les quatre prochaines semaines. Le chef du Parti vert, David Coon, a expliqué jeudi que l’ajournement jusqu’au 9 juin était inévitable, puisque la législature réunit des députés de toute la province, qui pourraient ensuite propager le virus dans toutes les régions. «Étant donné le risque de transmission de cette grappe de Campbellton, nous avons estimé qu’il était vraiment important de respecter une période d’incubation de 14 jours», a déclaré M. Coon à l’extérieur de la législature.

Le Nouveau-Brunswick est passé la semaine dernière au «niveau jaune» de son plan de déconfinement, qui prévoit des rassemblements plus larges ainsi que la réouverture de plus d’entreprises et de services. Mais face à la nouvelle éclosion dans la péninsule acadienne, la médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Jennifer Russell, a annoncé mercredi que la région de Campbellton reviendrait au «niveau orange», ce qui signifie un retour à des restrictions plus sévères sur la distanciation physique.