La lente agonie d’un porteur au mont K2 divise des alpinistes

BERLIN — Les circonstances de la mort d’un sherpa d’origine pakistanaise, le 27 juillet sur le K2, deuxième plus haut sommet du monde, ont provoqué une controverse.

Le tumulte avait été déclenché par des images de drones montrant des dizaines d’alpinistes dépassant un Hassan gravement blessé vers le sommet. Le chemin vers le sommet était bondé le 27 juillet, décrit comme le dernier jour de la saison pour une éventuelle ascension.

Des alpinistes ont affirmé que M. Hassan aurait pu être sauvé si tous ceux qui se trouvaient sur la montagne ce jour-là avaient interrompu leur ascension pour l’aider à redescendre en lieu sûr.

La mort de M. Hassan a éclipsé un record établi par l’alpiniste norvégienne Kristin Harila et son guide sherpa, Tenjin. En escaladant le K2 ce jour-là, ils sont devenus les grimpeurs les plus rapides du monde, escaladant les 14 plus hautes montagnes du monde en 92 jours.

Pointée du doigt comme quoi elle et son équipe auraient pu en faire plus pour sauver la vie du porteur, Mme Harila a déclaré dimanche à l’Associated Press que «dans les conditions enneigées que nous avions là-haut ce jour-là, il n’aurait pas possible de le faire descendre».

«Nous n’aurions rien pu faire de plus»

Mohammad Hassan, un père de trois enfants âgés de 27 ans, a été embauché par la société d’expédition basée au Pakistan Lela Peak et a été affecté à une équipe d’alpinistes russes, a déclaré le directeur de la société Anwar Syed.

Lorsqu’on lui a demandé si elle estimait que la controverse avait entaché son dossier, Mme Harila a répondu par l’affirmative. Elle est apparue désemparée à certains moments au cours de l’entretien et a déclaré avoir reçu des menaces de mort.

«Nous avons essayé pendant des heures de le sauver et nous étions probablement sur la zone la plus dangereuse» du K2, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et ses coéquipiers prenaient «un très, très gros risque».

Mme Harila a déclaré que Hassan avait glissé et était tombé du chemin étroit vers 2 h 15 le 27 juillet, suspendu à une corde à l’envers. À l’époque, il était deuxième dans la lignée des grimpeurs, et elle, huitième.

L’alpiniste a témoigné qu’alors qu’elle et un coéquipier se sont dirigés vers le sommet pour vérifier l’équipe de réparation, son caméraman, Gabriel, est resté avec M. Hassan, a partagé son oxygène avec lui, lui a donné de l’eau chaude et a essayé de le réchauffer.

Selon Mme Harila, Gabriel est resté avec le porteur pendant 2,5 heures, mais a commencé à manquer d’oxygène. Gabriel s’est ensuite dirigé vers le sommet pour rencontrer les sherpas de l’équipe qui avaient des réservoirs d’oxygène supplémentaires.

C’est en redescendant qu’elle a vu le cadavre d’Hassan gisant sur le chemin.

Mme Harila a rejeté les affirmations de l’alpiniste autrichien Wilhelm Steindl, qui a capté les images avec le drone, selon lesquelles davantage aurait été fait si un Occidental avait été blessé sur la montagne.

«Nous avons vraiment essayé de le sauver et nous aurions fait la même chose si c’était moi ou quelqu’un d’autre qui était suspendu là-bas, a-t-elle déclaré. Nous n’aurions rien pu faire de plus.»

Selon Mme Harila, M. Hassan ne semblait pas avoir l’équipement ou la formation appropriée en tant que porteur à haute altitude et que cela semblait avoir été sa première ascension.

Enquête

Au Pakistan, les autorités locales de la région de Gilgit-Baltistan, qui a juridiction sur K2, ont formé un comité de cinq membres le 7 août pour enquêter sur la mort de M. Hassan.

Les enquêteurs tenteront de déterminer, entre autres, si davantage aurait pu être fait pour sauver M. Hassan, a déclaré Sajid Hussain, directeur adjoint du département Sports et Tourisme du Gilgit-Baltistan. Il a déclaré dimanche à l’AP que les enquêteurs devaient soumettre leurs conclusions le 22 août.

M. Hussain a précisé que les enquêteurs examineraient l’équipement et la formation du porteur. Ils passeront également en revue les conditions météorologiques du 27 juillet, y compris les avalanches, et examineront les actions de la société d’expédition qui a employé Hassan.

L’équipe a collecté des documents pertinents auprès des services gouvernementaux et des entreprises privées impliquées dans l’ascension du K2.

M. Steindl a déclaré samedi à l’AP qu’il pensait que davantage aurait pu être fait pour sauver Hassan. «Tout le monde aurait dû rebrousser chemin pour ramener le blessé dans la vallée», estime-t-il, ajoutant qu’il ne voulait pas «blâmer directement qui que ce soit».

M. Steindl a rendu visite à la famille de M. Hassan et a mis en place une campagne de financement participatif. Après quatre jours, les dons ont atteint plus de 125 000 euros (un peu plus de 184 000 $ CAN).