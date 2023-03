La lenteur d’Ottawa sur l’internet haute vitesse nuit surtout aux Autochtones

OTTAWA — La lenteur d’Ottawa pour le déploiement de l’internet haute vitesse dans les régions rurales désavantage les communautés autochtones sur le plan économique, alors que les milliards de dollars destinés à résoudre le problème ne sont même pas pleinement dépensés, a souligné lundi la vérificatrice générale du Canada.

Le manque d’accès à internet continue d’empêcher les réserves des Premières Nations d’accéder en ligne à l’éducation, au travail et aux services médicaux ou gouvernementaux, déclare Karen Hogan dans un rapport publié lundi. Or, le budget de l’an dernier avait prévu des milliards de dollars pour régler cette iniquité.

Le rapport d’audit, qui analyse des données dans une période de 2018 à 2021, conclut que «la connectivité à l’internet haute vitesse et aux services de téléphonie mobile cellulaire n’est pas la même pour toute la population canadienne».

Dans les réserves des Premières Nations, environ 43 % des ménages avaient internet haute vitesse en 2021, soit un peu moins de la moitié des ménages à travers tout le Canada (91 %). Dans les régions rurales et éloignées, ce taux était d’environ 60 %.

L’audit a révélé que le gouvernement fédéral ne tenait pas compte du caractère abordable de ce service, car Ottawa se concentre uniquement sur le prix exigé par les fournisseurs, sans tenir compte du revenu des consommateurs.

Or, la vérificatrice générale souligne que le prix à lui seul n’indique pas si un ménage canadien peut se permettre des services internet ou de téléphonie mobile cellulaire.

En fait, «une connectivité à prix non abordable ou de piètre qualité ne permet pas plus d’améliorer la vie des Canadiennes et des Canadiens vivant dans les réserves des Premières Nations ou dans les régions rurales et éloignées» que de ne pas en avoir du tout, conclut le rapport.

Mais le gouvernement n’est pas seulement en retard sur son objectif d’améliorer l’accès à internet pour les Premières Nations et les résidents ruraux: il traîne aussi de la patte dans l’utilisation des fonds disponibles afin de résoudre le problème, a révélé l’audit de Mme Hogan.

Le budget fédéral 2022-2023 prévoyait 2,4 milliards $ pour améliorer les services d’internet et de téléphonie mobile, mais le gouvernement n’a dépensé que 40 % de cette somme, soit moins de 1 milliard $.

En plus de cette enveloppe budgétaire, le Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada prévoit une somme de 2 milliards $ supplémentaires pour appuyer certains projets d’infrastructure de connectivité à grande échelle, au moyen de prêts ou de financement par actions, indique le rapport.

«La connectivité n’est plus un luxe, mais bien un service essentiel pour la population canadienne. Ce constat est devenu plus évident pendant la pandémie de COVID-19, qui a transformé la vie, le travail et les méthodes d’apprentissage d’un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens», souligne la vérificatrice générale.

«Sans accès à des services internet haute vitesse et de téléphonie mobile cellulaire qui sont rapides, fiables et abordables, les personnes en région éloignée ne peuvent pas profiter des mêmes occasions que les personnes en région urbaine. En d’autres mots, les personnes en région éloignée ne peuvent pas participer à l’économie numérique ni avoir accès à l’éducation, au travail, à des soins médicaux et à des services gouvernementaux en ligne.»

Le gouvernement fédéral s’était engagé à connecter 90 % des Canadiens à internet haute vitesse d’ici 2021, 98 % d’ici 2026 et 100 % d’ici 2030. L’objectif est d’équiper les foyers d’un débit minimum de 50 mégabits par seconde pour les téléchargements et de 10 mégabits par seconde pour les téléversements.