La Lettonie souhaiterait une force permanente de l’OTAN dans les pays baltes

OTTAWA — Le premier ministre de la Lettonie est en visite à Ottawa pour demander l’appui du Canada à sa demande d’une force élargie et permanente de l’OTAN dans son pays et les deux autres pays baltes, la Lituanie et l’Estonie.

En entrevue jeudi à La Presse Canadienne, Krišjānis Kariņš a déclaré qu’une telle présence militaire renforcée enverrait un signal fort à la Russie pour qu’elle soit dissuadée d’envahir les pays baltes.

M. Kariņš devait transmettre sa demande directement au premier ministre Justin Trudeau, plus tard jeudi, lors d’un tête-à-tête à Ottawa.

Le Canada compte actuellement près de 700 soldats à la tête d’un groupement tactique de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord en Lettonie. Il s’agit de l’une des quatre forces de l’OTAN dans les pays baltes et en Pologne destinées à dissuader une agression russe dans cette région.

M. Kariņš souligne que les Canadiens se comportent admirablement bien aux côtés de leurs collègues de neuf autres pays membres de l’Alliance atlantique, et que la Lettonie est reconnaissante de cette présence militaire.

Mais le premier ministre letton rappelle que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré les dégâts qu’un tel conflit peut causer à un pays — et la nécessité d’empêcher Moscou de seulement envisager une attaque contre les pays baltes.